El planeta futbol sigue girando incluso en plena fecha FIFA y nos regala emocionantes partidos en distintos frentes de todo el mundo.

A destacar los duelos de la Concacaf W Champions Cup entre Chorrillo contra América y el Washington Spirit vs. Vancouver Rice FC.

Mientras en Guatemala se juega la Jornada 8 de la Liga Nacional y destacan los juegos entre Coban Imperial ante Comunicaciones y Munipal ante Mixco.

En El Salvador también hay actividad en la Jornada 9 de su liga y destacan los duelos entre el Firpo contra Hércules y el Alianza vs. Municipal Limeno.

Partidos del miércoles 3 de septiembre del 2025: W Champions Cup y actividad en Centroamérica

Concacaf W Champions Cup

- Washington Spirit vs. Vancouver Rice FC - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. A las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

- Chorrillo vs. América - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

Liga Nacional de Guatemala

- CSD Coban Imperial vs. Comunicaciones FC - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. A las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT.

- Municipal vs. Mixco - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

Primera División El Salvador

- Firpo vs. Hércules - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- Alianza FC vs. Limeño - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.