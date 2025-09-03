    América Femenil

    Partidos del 3 de septiembre: W Champions Cup y Centroamérica

    La actividad del planeta futbol no para y continúa este día con emocionantes partidos en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | América liga octavo triunfo en la Liga MX Femenil

    El planeta futbol sigue girando incluso en plena fecha FIFA y nos regala emocionantes partidos en distintos frentes de todo el mundo.

    A destacar los duelos de la Concacaf W Champions Cup entre Chorrillo contra América y el Washington Spirit vs. Vancouver Rice FC.

    Mientras en Guatemala se juega la Jornada 8 de la Liga Nacional y destacan los juegos entre Coban Imperial ante Comunicaciones y Munipal ante Mixco.

    En El Salvador también hay actividad en la Jornada 9 de su liga y destacan los duelos entre el Firpo contra Hércules y el Alianza vs. Municipal Limeno.

    Partidos del miércoles 3 de septiembre del 2025: W Champions Cup y actividad en Centroamérica

    Concacaf W Champions Cup
    - Washington Spirit vs. Vancouver Rice FC - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. A las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

    - Chorrillo vs. América - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Liga Nacional de Guatemala
    - CSD Coban Imperial vs. Comunicaciones FC - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. A las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT.

    - Municipal vs. Mixco - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Primera División El Salvador
    - Firpo vs. Hércules - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    - Alianza FC vs. Limeño - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Partidos 2 de septiembre
    Partidos 1 de septiembre
    Partidos 31 de agosto
    Partidos 30 de agosto
    Partidos 29 de agosto

    Video El color del América vs. Barcelona

