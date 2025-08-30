    futbol

    Partidos hoy sábado 30 de agosto: Liga MX, Liga MX Femenil y Premier League

    Esta es la agenda de los mejores partidos de este día que no puedes perderte.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Dato Salazar: El panorama para la Jornada 7 de Liga MX

    Esta es la agenda de los partidos de este sábado 30 de agosto que no podrás perderter, ya que habrá acción en la Liga MX varonil y femenil, en Arabia Saudita y en la Premier League.

    La Jornada 7 del Apertura 2025 continúa este sábado, de cara a la pausa por la fecha FIFA de septiembre, con partidos de alarido como el Chivas vs. Cruz Azul, y el América vs. Pachuca.

    Del otro lado del mundo , Julián Quiñones y los mexicanos que militan en Inglaterra podrían ver minutos con sus respectivos clubes.

    PARTIDOS HOY SÁBADO 30 DE AGOSTO EN VIVO

    • León vs. Querétaro

    El partido es este sábado 30 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Santos vs. Tigres

    El encuentro es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Chivas vs. Cruz Azul

    El juego es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Telemundo.

    • América vs. Pachuca

    Este partido será el sábado 30 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.


    • Al-Qadisiya vs. Al-Najma (Quiñones)

    12pm centro de México 2pm ET y 11am Pacífico de Estados Unidos

    • Chelsea vs. Fulham (Raúl)

    5:30am México, 7:30am ET Estados Unidos

    • Tottenham vs. Bournemouth (Araujo)

    8am México, 10am ET Estados Unidos

