Partidos hoy sábado 30 de agosto: Liga MX, Liga MX Femenil y Premier League

Video Dato Salazar: El panorama para la Jornada 7 de Liga MX

Esta es la agenda de los partidos de este sábado 30 de agosto que no podrás perderter, ya que habrá acción en la Liga MX varonil y femenil, en Arabia Saudita y en la Premier League.

La Jornada 7 del Apertura 2025 continúa este sábado, de cara a la pausa por la fecha FIFA de septiembre, con partidos de alarido como el Chivas vs. Cruz Azul, y el América vs. Pachuca.

Del otro lado del mundo , Julián Quiñones y los mexicanos que militan en Inglaterra podrían ver minutos con sus respectivos clubes.

PARTIDOS HOY SÁBADO 30 DE AGOSTO EN VIVO

León vs. Querétaro

El partido es este sábado 30 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Santos vs. Tigres

El encuentro es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Chivas vs. Cruz Azul

El juego es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Telemundo.



América vs. Pachuca

Este partido será el sábado 30 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.





Al-Qadisiya vs. Al-Najma (Quiñones)

12pm centro de México 2pm ET y 11am Pacífico de Estados Unidos

Chelsea vs. Fulham (Raúl)

5:30am México, 7:30am ET Estados Unidos



Tottenham vs. Bournemouth (Araujo)