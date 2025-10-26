Partidos de hoy 26 de octubre: super domingo con Clásico, Liga MX, GP de México y NFL

Video ¡Calienta el Clásico! La épica burla de Lamine a Ibai sobre el Real Madrid

Los partidos de hoy domingo 26 de octubre prometen un día sencillamente espectacular y lleno de drama en distintos ámbitos del deporte a nivel mundial.

El Clásico de LaLiga entre el Real Madrid y el Barcelona se llevará a cabo, además de una semana más de la NFL que empieza a carburar de forma importante.

La Liga MX cerrará su antepenúltima jornada, hay mexicanos en Europa y, por si fuera poco, se llevará a cabo la carrera del Gran Premio de México 2025 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Fórmula 1.

Partidos del domingo 26 de octubre del 2025

Superliga de Rusia

-Akron Tolyatti vs. Lokomotiv (César Montes): 4:00 del centro de México, 6am ET, 3amPT.

Serie A de Italia

-Torino vs. Genoa (Johan Vásquez): 5:30 del centro de México, 7:30am ET, 4:30am PT.

Pro League de Bélgica

-Cercle Brugge vs. Zulte Wagerem (Heriberto Jurado): 9:00 del centro de México, 11am ET, 8am PT.

LaLiga de España

-Real Madrid vs. Barcelona: 9:15 del centro de México, 11:15am ET, 8:15am PT.

Eredivisie de Países Bajos

-AZ vs. Utrecht (Mateo Chávez): 9:45 del centro de México, 11:45am ET, 8:45am PT.

NFL

-Blitz: 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.

-Buccaneers vs. Saints: 14:00 del centro de México, 4pm ET, 1pm PT.

Liga de Chipre

-AEL vs. Krasava (Memo Ochoa): 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.

Liga de Grecia

-Olympiacos vs. AEK (Orbelín Pineda): 13:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.

Fórmula 1

-Gran Premio de México: 14:00 del centro de México, 4pm ET, 1pm PT.

Mundial Femenil Sub-17

-México vs. Nueva Zelanda: 17:00 del centro de México, 7pm ET, 4pm PT.

Liga MX

-Santos vs. Querétaro: 17:00 del centro de México, 7pm ET, 4pm PT.

-Atlético de San Luis vs. Necaxa: 19:00 del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

-Toluca vs. Pachuca: 19:00 del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.