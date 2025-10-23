    Futbol

    Partidos del 23 de octubre: Europa League y Conference League

    La actividad de media semana continúa con emocionantes juegos en distintos frentes.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¿Acaso es Messi? El bombón de Edson que desperdicia En-Nesyri

    El balón sigue rodando y nos tiene reservados duelos emocionantes en distintas latitudes este jueves 23 de octubre del 2025 entre los que destacan los de Europa League y Conference League donde participan varios futbolistas mexicanos.

    En Europa League, el Fenerbahce de Edson Álvarez enfrenta al Stuttgart y el Nottingham Forest tiene un duro visitante en el Porto.

    PUBLICIDAD

    Mientras en Rusia, el Lokomotiv de César Montes juega en casa del Baltika Kaliningrad en la Copa de Rusia.

    En la Conference League, Orbelín Pineda y el AEK viajan al estadio del Aberdeen, y el AZ de Mateo Chávez recibe al Slovan Bratislava.

    Finalmente, la Selección Mexicana Femenil sostiene un duelo ante su similar de Nueva Zelanda.

    Partidos del jueves 23 de octubre del 2025

    Europa League
    - Fenerbahce vs. Stuttgart - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Nottingham Forest vs. Porto - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Copa Rusia
    - Baltika Kaliningrad vs. Lokomotiv - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Conference League
    - AEK vs. Aberdeen - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de ViX.

    - AZ vs. Slovan Bratislava - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de ViX.

    PUBLICIDAD

    Partido amistoso femenil
    - México vs. Nueva Zelanda - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos del 22 de octubre
    Partidos del 21 de octubre
    Partidos del 20 de octubre
    Partidos del 19 de octubre
    Partidos del 18 de octubre

    Video ¿Jugará Edson? Así puedes ver el Fenerbahce vs. Stuttgart de Europa League

    Más sobre Futbol

    4 min
    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX

    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

    Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

    1:12
    ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

    ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional
    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional
    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional

    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional

    Fútbol
    11 fotos
    2 min
    Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX

    Partidos de hoy martes 21 de octubre: Champions League, Mundial Femenil Sub-17 y Liga MX

    Relacionados:
    FutbolEuropa LeagueConference LeagueEdson ÁlvarezFenerbahçeMateo ChávezAZ Alkmaar

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD