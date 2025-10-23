Video ¿Acaso es Messi? El bombón de Edson que desperdicia En-Nesyri

El balón sigue rodando y nos tiene reservados duelos emocionantes en distintas latitudes este jueves 23 de octubre del 2025 entre los que destacan los de Europa League y Conference League donde participan varios futbolistas mexicanos.

En Europa League, el Fenerbahce de Edson Álvarez enfrenta al Stuttgart y el Nottingham Forest tiene un duro visitante en el Porto.

Mientras en Rusia, el Lokomotiv de César Montes juega en casa del Baltika Kaliningrad en la Copa de Rusia.

En la Conference League, Orbelín Pineda y el AEK viajan al estadio del Aberdeen, y el AZ de Mateo Chávez recibe al Slovan Bratislava.

Finalmente, la Selección Mexicana Femenil sostiene un duelo ante su similar de Nueva Zelanda.

Partidos del jueves 23 de octubre del 2025

Europa League

- Fenerbahce vs. Stuttgart - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Nottingham Forest vs. Porto - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

Copa Rusia

- Baltika Kaliningrad vs. Lokomotiv - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Conference League

- AEK vs. Aberdeen - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de ViX.

- AZ vs. Slovan Bratislava - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de ViX.

Partido amistoso femenil

- México vs. Nueva Zelanda - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.