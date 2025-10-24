    LaLiga

    Desde Barcelona afirman que Raphinha será baja ante el Real Madrid

    El crack brasileño no llegará al Clásico tras probarse en el entrenamiento de este viernes.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Barça sufre fuerte baja para el Clásico ante el Real Madrid

    El FC Barcelona no podrá contar con Raphinha en el Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid ya que el delantero brasileño se probó en el entrenamiento de este viernes, pero los servicios médicos determinaron que aún no está en condiciones de competir al máximo nivel.

    Según el diario Mundo Deportivo fuentes del club catalán explicaron que, aunque su evolución ha sido positiva, se ha optado por no forzar su regreso para evitar una posible recaída.

    La previsión inicial contemplaba su presencia frente al Real Madrid, pero el cuerpo técnico, en coordinación con el área médica, ha decidido mantenerlo en proceso de recuperación sin fijar una fecha concreta para su retorno.

    La ausencia de Raphinha representa un contratiempo para Hansi Flick, que pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes en ataque. El brasileño ya había sido determinante en la pasada temporada en el Bernabéu, cuando marcó en el 0-4 azulgrana.

    El técnico alemán, no obstante, podrá contar con Ferran Torres y Dani Olmo, mientras que Andreas Christensen continúa fuera por gastroenteritis y Robert Lewandowski y Joan García siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

    Desde el club se insiste en que no se asumirán riesgos con los tiempos de Raphinha, quien continuará trabajando para volver al 100 %.

