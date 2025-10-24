Es viernes y el balón lo sabe, así que nos presenta emocionantes encuentros en distintas latitudes del planeta futbol. Destacan, los de la Jornada 15 de la Liga MX y los de los mexicanos en Europa.

En la Eerste Divisie, Stephano Carrillo y el Dordrecht enfrentan al Helmons, mientras el Roda JC de Daniel Lajud hace lo propio con el Vitesse.

Más tarde Santiago Gimenez y AC Milan juegan ante el Pisa en la Serie A de Italia y Chino Huerta con Anderlecht hace los honores a Charleroi.

En el Mundial Sub 17 Femenil, el r epresentativo mexicano se verá la cara con Camerún.

Finalmente, Juárez vs. Puebla y Mazatlán vs. América son los duelos del inicio de la Jornada 15 del Apertura 2025.

Como añadido, las práctica libres 1 y 2 del Gran Premio de México se efectuán también este viernes, además arranca la Serie Mundial entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays.

Partidos del 24 de octubre del 2025

Eerste Divisie

- Helmond vs. Dordrecht - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm ET y a las 11:00 am PT.

- Vitesse vs. Roda JC - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm ET y a las 11:00 am PT.

Fórmula 1

- Práctica Libre 1 GP México - Inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, 1:30 pm ET y a las 11:30 am PT. En México la podrás ver en Canal 9.

Serie A

- Milan vs. Pisa - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT.

Liga Bélgica

- Charleroi vs. Anderlecht - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT.

Mundial Sub 17 Femenil

- México vs. Camerún - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm ET y a las 12:00 pm PT.

Fórmula 1

- Práctica Libre 2 GP México - Inicia a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, 5:00 pm ET y a las 3:00 pm PT. En México la podrás ver en Canal 5.

Conmebol Femenil

- Argentina vs. Paraguay - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, 6:00 pm ET y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Liga MX

- FC Juárez vs. Puebla - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm ET y a las 6:00 pm PT.

- Mazatlán vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm ET y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

Serie Mundial MLB

- Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por Univision.