    Futbol

    Partidos del 24 de octubre: Liga MX y mexicanos en Europa

    Además, este viernes inicia la Serie Mundial de la MLB y el Gran Premio de México de Fórmula Uno.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video A mantener el vuelo: Así puedes ver Mazatlán vs. América

    Es viernes y el balón lo sabe, así que nos presenta emocionantes encuentros en distintas latitudes del planeta futbol. Destacan, los de la Jornada 15 de la Liga MX y los de los mexicanos en Europa.

    En la Eerste Divisie, Stephano Carrillo y el Dordrecht enfrentan al Helmons, mientras el Roda JC de Daniel Lajud hace lo propio con el Vitesse.

    PUBLICIDAD

    Más tarde Santiago Gimenez y AC Milan juegan ante el Pisa en la Serie A de Italia y Chino Huerta con Anderlecht hace los honores a Charleroi.

    En el Mundial Sub 17 Femenil, el r epresentativo mexicano se verá la cara con Camerún.

    Finalmente, Juárez vs. Puebla y Mazatlán vs. América son los duelos del inicio de la Jornada 15 del Apertura 2025.

    Como añadido, las práctica libres 1 y 2 del Gran Premio de México se efectuán también este viernes, además arranca la Serie Mundial entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays.

    Partidos del 24 de octubre del 2025

    Eerste Divisie
    - Helmond vs. Dordrecht - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm ET y a las 11:00 am PT.

    - Vitesse vs. Roda JC - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm ET y a las 11:00 am PT.

    Fórmula 1
    - Práctica Libre 1 GP México - Inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, 1:30 pm ET y a las 11:30 am PT. En México la podrás ver en Canal 9.

    Serie A
    - Milan vs. Pisa - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT.

    Liga Bélgica
    - Charleroi vs. Anderlecht - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT.

    PUBLICIDAD

    Mundial Sub 17 Femenil
    - México vs. Camerún - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm ET y a las 12:00 pm PT.

    Fórmula 1
    - Práctica Libre 2 GP México - Inicia a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, 5:00 pm ET y a las 3:00 pm PT. En México la podrás ver en Canal 5.

    Conmebol Femenil
    - Argentina vs. Paraguay - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, 6:00 pm ET y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Liga MX
    - FC Juárez vs. Puebla - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm ET y a las 6:00 pm PT.

    - Mazatlán vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm ET y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Serie Mundial MLB
    - Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por Univision.

    Partidos del 23 de octubre
    Partidos del 22 de octubre
    Partidos del 21 de octubre
    Partidos del 20 de octubre
    Partidos del 19 de octubre

    Video La revelación del Rayito sobre Maximin y el por qué no jugaban juntos

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos del 23 de octubre: Europa League y Conference League

    Partidos del 23 de octubre: Europa League y Conference League

    4 min
    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX

    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

    Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

    1:12
    ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

    ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional
    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional
    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional

    Los mejores juegos de la semana en el futbol internacional

    Fútbol
    11 fotos
    Relacionados:
    FutbolMLBFórmula 1

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD