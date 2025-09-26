Este sábado, las Águilas reciben a los Universitarios como parte de la Jornada 11 del AP25.
El entrenador del Manchester City afirma que el ritmo goleador que lleva el delantero noruego es “increíble”.
El conjunto alemán consiguió sus primeros tres puntos en el torneo tras superar al aguerrido equipo español.
La buena noticia para el club catalán es el regreso de Lamie Yamal, quien podría jugar este fin semana en LaLiga.
La escuadra catalana mantiene la estela del Real Madrid a pesar de pasar por algunos contratiempos en el Carlos Tartiere.
El francés marcó doblete en la goleada merengue al Levante con anotaciones también de Vinícius y Mastantuono.
El jugador brasileño marcó un golazo en el triunfo del Real Madrid contra el Espanyol.
El exjugador del conjunto merengue lo ganó todo con los blancos y firmó por dos años en un club germano.
El colombiano fue anunciado de manera oficial con su nuevo equipo tras su exitoso paso por el Liverpool.
El conjunto bávaro le lleva un compañero a Harry Kane para romper la ofensiva en la Bundesliga.
El club alemán enfrentará al Fluminense, Mamelodi Sundowns y Ulsan Hyundai en el torneo.
Destapan un ‘secreto’ del vestidor del Watford cuando era compañero de Víctor Ibarbo en la misma temporada en la que estuvo el mexicano.
El portero italiano llega del PSG tras polémica con Luis Enrique, mientras que el brasileño se va al futbol turco.
Los Reds hicieron oficial el traspaso de Alexander Isak que llega del Newcastle por cifra récord.
El futuro del mexicano es una incertidumbre, pero mientras su equipo se mueve en el cierre de mercado.