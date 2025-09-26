    Fútbol mundial: Ligas, torneos, copas, selecciones y jugadores | Fútbol | TUDN

    OHL
    OHL
    0 - 0
    ADL
    ADL
    Belgian League
    previa
    JUÁ
    JUÁ
    VS
    LEO
    LEO
    Liga MX
    previa
    PUE
    PUE
    VS
    GDL
    GDL
    Liga MX
    Liga MX

    ¿Se olvida de Cruz Azul? Así responde Fidalgo al clásico con Pumas

    ¿Se olvida de Cruz Azul? Así responde Fidalgo al clásico con Pumas

    Liga MX
    2 min
    ¿Recuerdas este América vs. Pumas? Uno de los clásicos capitalinos más intensos
    ¿Recuerdas este América vs. Pumas? Uno de los clásicos capitalinos más intensos
    ¿Recuerdas este América vs. Pumas? Uno de los clásicos capitalinos más intensos

    ¿Recuerdas este América vs. Pumas? Uno de los clásicos capitalinos más intensos

    Liga MX
    16 fotos
    La increíble anécdota de Patiño en el Clásico entre América y Pumas

    La increíble anécdota de Patiño en el Clásico entre América y Pumas

    Liga MX
    2 min
    Dan a conocer árbitro para el Clásico entre América y Pumas

    Dan a conocer árbitro para el Clásico entre América y Pumas

    Liga MX
    1 min
    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Liga MX
    1 min
    Champions League

    Guardiola piensa que Haaland puede superar a Cristiano y Messi en Champions

    Guardiola piensa que Haaland puede superar a Cristiano y Messi en Champions

    UEFA Champions League
    1 min
    Manchester City inicia la Champions con victoria ante el Napoli

    Manchester City inicia la Champions con victoria ante el Napoli

    UEFA Champions League
    1 min
    ¡Rashford y 10 más! El Barça gana en su debut en Champions

    ¡Rashford y 10 más! El Barça gana en su debut en Champions

    UEFA Champions League
    1 min
    Sporting golea a equipo Cenicienta pese a fallar un penal en Champions

    Sporting golea a equipo Cenicienta pese a fallar un penal en Champions

    UEFA Champions League
    1 min
    La mala fortuna del Galatasaray permite goleada del Eintracht

    La mala fortuna del Galatasaray permite goleada del Eintracht

    UEFA Champions League
    1 min
    Fútbol

    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal

    La buena noticia para el club catalán es el regreso de joven español, quien podría reaparecer este fin semana en LaLiga.
    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal

    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal

    1:15 min
    Sergio Ramos despide a Busquets con un fraternal mensaje

    Sergio Ramos despide a Busquets con un fraternal mensaje

    1:15 min
    Distintas motivaciones: Así podrás ver el juego Rayados vs. Santos

    Distintas motivaciones: Así podrás ver el juego Rayados vs. Santos

    1:17 min
    Palestina solicita a FIFA y UEFA la suspensión inmediata de Israel

    Palestina solicita a FIFA y UEFA la suspensión inmediata de Israel

    1:15 min
    La insólita razón por la que Sergio Canales fue operado en Rayados

    La insólita razón por la que Sergio Canales fue operado en Rayados

    1:27 min
    Chivas convive con la afición poblana rojiblanca

    Chivas convive con la afición poblana rojiblanca

    1:17 min
    Malagón y Vega junto a las leyendas del futbol

    Malagón y Vega junto a las leyendas del futbol

    1:16 min
    La increíble historia de un referente de América contra Pumas

    La increíble historia de un referente de América contra Pumas

    3:01 min
    Jesús Corona 'cuelga' los guantes este domingo ante su ex equipo

    Jesús Corona 'cuelga' los guantes este domingo ante su ex equipo

    2:59 min
    ¡Gracias por todo! El emotivo mensaje de retiro de leyenda del futbol

    ¡Gracias por todo! El emotivo mensaje de retiro de leyenda del futbol

    2:24 min
    Así quedó la cara del 'Búfalo' Aguirre tras fuerte golpe en San Luis

    Así quedó la cara del 'Búfalo' Aguirre tras fuerte golpe en San Luis

    1:17 min
    Toluca, por semana perfecta en el Apertura 2025 de la Liga MX

    Toluca, por semana perfecta en el Apertura 2025 de la Liga MX

    2:01 min
    Jürgen Damm manda 'mensajito' a Rayados tras su dolorosa derrota en Toluca

    Jürgen Damm manda 'mensajito' a Rayados tras su dolorosa derrota en Toluca

    1:24 min
    Decisiones polémicas: Fernando Hernández y su triste historial con América

    Decisiones polémicas: Fernando Hernández y su triste historial con América

    2:55 min
    Sergio Ramos se disculpa por 'escandalosa' derrota de Rayados

    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    1:19 min
    Luz al final del túnel para Chivas

    Luz al final del túnel para Chivas

    1:50 min
    En Grupo Pachuca la hacen pasar mal al Barcelona

    En Grupo Pachuca la hacen pasar mal al Barcelona

    2:13 min
    Resumen | Stuttgart debuta en Europa League con triunfo ante Celta

    Resumen | Stuttgart debuta en Europa League con triunfo ante Celta

    6:21 min
    ¡Luto mundial! Muere jugador del Arsenal muy querido

    ¡Luto mundial! Muere jugador del Arsenal muy querido

    1:26 min
    ¡Fin del partido!

    ¡Fin del partido!

    1:29 min