    Futbol

    Partidos de hoy lunes 22 de septiembre: Liga MX Femenil y cierre de la NFL

    Concluye la J12 de la Liga MX con atractivos encuentros y el cierre del futbol americano de la NFL luce con Detroit vs. Baltimore.

    Por:
    Redacción.
    DeAndre Hopkins y Lamar Jackson.
    Imagen Rob Carr/Getty Images
    La actividad deportiva en el mundo no se detiene y para este lunes llama la atención el posible debut de Guillermo Ochoa con su nuevo equipo en la Liga de Chipre. El Limassol visita a Omonia, en lo que podría ser el primer encuentro del arquero mexicano, con su nuevo equipo.

    Ochoa busca su sexto Mundial, pero antes deberá convencer al técnico Javier Aguirre con buenas actuaciones.

    En la Liga MX Femenil se cierra la Jornada 12 con tres compromisos destacando el Toluca ante América y Monterrey frente a Pachuca.

    La NFL tiene un duelo que podría ser un adelanto de Super Bowl, con Detroit Lions visitando a Baltimore Ravens.

    PARTIDOS DE HOY LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025

    Liga MX Femenil

    • Toluca vs América
    • Hora: 18:00 hora del Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    • Por dónde: El partido lo podrás seguir a través de la plataforma digital VIX en México y los Estados Unidos.
    • Monterrey vs Pachuca:
    • Hora: 20:00 hora del Centro de México, 22:00 en el Este y 19:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    • Por dónde: En México a través del Nueve en televisión abierta y VIX; en los Estados Unidos también a través de VIX.

