Partidos hoy miércoles 24 de septiembre: Continúa jornada doble Liga MX y Europa League

Este miércoles 24 de septiembre continúa la doble jornada del Apertura 2025 de Liga MX además de los encuentros a celebrarse en la Europa League.

Destaca el partido entre Toluca y Monterrey en el Infierno, y también la visita clave para el América en casa del Atlético San Luis, pues de ello dependerá cómo llegan al Clásico Capital ante Pumas del fin de semana.

PUBLICIDAD

El líder Cruz Azul recibirá a Querétaro con la esperanza de mantenerse en lo más alto de la tabla generla.

PARTIDOS JORNADA 10 LIGA MX MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

Cruz Azul vs. Querétaro

El encuentro es este miércoles 24 de septiembre a las 6:00 pm del CT de ViX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tigres vs. Atlas

El juego es este miércoles 24 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.



Toluca vs. Monterrey

Este partido será el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN..

PUBLICIDAD

Atlético de San Luis vs. América

Este duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos a través de ViX.

Santos vs. Tijuana

El duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.

PARTIDOS DE EUROPA LEAGUE

Midtjylland vs. Sturm Graz

10:45am México, 12:45pm ET y 11:45am Pacífico de Estados Unidos



Nice vs. Roma

1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos



Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe (Edson Álvarez)