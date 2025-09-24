    Futbol

    Partidos hoy miércoles 24 de septiembre: Continúa jornada doble Liga MX y Europa League

    Toda la acción en México y Europa continúa a media semana.

    Juan Regis.
    Este miércoles 24 de septiembre continúa la doble jornada del Apertura 2025 de Liga MX además de los encuentros a celebrarse en la Europa League.

    Destaca el partido entre Toluca y Monterrey en el Infierno, y también la visita clave para el América en casa del Atlético San Luis, pues de ello dependerá cómo llegan al Clásico Capital ante Pumas del fin de semana.

    El líder Cruz Azul recibirá a Querétaro con la esperanza de mantenerse en lo más alto de la tabla generla.

    PARTIDOS JORNADA 10 LIGA MX MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

    • Cruz Azul vs. Querétaro

    El encuentro es este miércoles 24 de septiembre a las 6:00 pm del CT de ViX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Tigres vs. Atlas

    El juego es este miércoles 24 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.

    • Toluca vs. Monterrey

    Este partido será el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN..

    • Atlético de San Luis vs. América

    Este duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos a través de ViX.

    • Santos vs. Tijuana

    El duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.

    PARTIDOS DE EUROPA LEAGUE

    • Midtjylland vs. Sturm Graz

    10:45am México, 12:45pm ET y 11:45am Pacífico de Estados Unidos

    • Nice vs. Roma

    1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos

    • Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe (Edson Álvarez)

    1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos

