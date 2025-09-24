Partidos hoy miércoles 24 de septiembre: Continúa jornada doble Liga MX y Europa League
Toda la acción en México y Europa continúa a media semana.
Este miércoles 24 de septiembre continúa la doble jornada del Apertura 2025 de Liga MX además de los encuentros a celebrarse en la Europa League.
Destaca el partido entre Toluca y Monterrey en el Infierno, y también la visita clave para el América en casa del Atlético San Luis, pues de ello dependerá cómo llegan al Clásico Capital ante Pumas del fin de semana.
El líder Cruz Azul recibirá a Querétaro con la esperanza de mantenerse en lo más alto de la tabla generla.
PARTIDOS JORNADA 10 LIGA MX MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
Cruz Azul vs. Querétaro
El encuentro es este miércoles 24 de septiembre a las 6:00 pm del CT de ViX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Tigres vs. Atlas
El juego es este miércoles 24 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.
Toluca vs. Monterrey
Este partido será el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN..
Atlético de San Luis vs. América
Este duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos a través de ViX.
Santos vs. Tijuana
El duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.
PARTIDOS DE EUROPA LEAGUE
Midtjylland vs. Sturm Graz
10:45am México, 12:45pm ET y 11:45am Pacífico de Estados Unidos
Nice vs. Roma
1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos
Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe (Edson Álvarez)
1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos