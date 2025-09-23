Partidos hoy martes 23 de septiembre: Inicia la doble jornada de la Liga MX

Video ¡Partidazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Monterrey de Liga MX

Este martes 23 de septiembre inician los partidos de la doble jornada de la Liga MX, además de algunos partidos de Copa en Europa.

La actividad de la fecha 10 comienza el martes 23 de septiembre con cuatro partidos, mientras que en Europa, algunos mexicanos como César Huerta, Raúl Jiménez, y Santiago Gimenez podrían sumar minutos con sus respectivos equipos.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS JORNADA 10 DE LIGA MX

Puebla vs. Pachuca

Este partido es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Chivas vs. Necaxa

Este encuentro es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Telemundo.



Juárez vs. Pumas

El juego es el martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.



León vs. Mazatlán

El partido es este martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

MEXICANOS EN ACCIÓN EN EL FUTBOL DE EUROPA

Liga Bélgica

Anderlecht vs. Gent 12:30pm México, 2:30pm ET y 11:30am Pacífico



EFL Cup

Gulham vs. Cambridge 12:45pm México, 2:45pm ET y 11:45am Pacífico



Coppa Italia