    Partidos hoy martes 23 de septiembre: Inicia la doble jornada de la Liga MX

    Se juega la Jornada 10 del Apertura 2025 de Liga MX y aquí te decimos cómo ver los partidos.

    Redacción.
    Este martes 23 de septiembre inician los partidos de la doble jornada de la Liga MX, además de algunos partidos de Copa en Europa.

    La actividad de la fecha 10 comienza el martes 23 de septiembre con cuatro partidos, mientras que en Europa, algunos mexicanos como César Huerta, Raúl Jiménez, y Santiago Gimenez podrían sumar minutos con sus respectivos equipos.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS JORNADA 10 DE LIGA MX

    • Puebla vs. Pachuca

    Este partido es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Chivas vs. Necaxa

    Este encuentro es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • Juárez vs. Pumas

    El juego es el martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.

    • León vs. Mazatlán

    El partido es este martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    MEXICANOS EN ACCIÓN EN EL FUTBOL DE EUROPA

    • Liga Bélgica

    Anderlecht vs. Gent 12:30pm México, 2:30pm ET y 11:30am Pacífico

    • EFL Cup

    Gulham vs. Cambridge 12:45pm México, 2:45pm ET y 11:45am Pacífico

    • Coppa Italia

    AC Milan vs. Lecce 1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico

