Partidos hoy martes 23 de septiembre: Inicia la doble jornada de la Liga MX
Se juega la Jornada 10 del Apertura 2025 de Liga MX y aquí te decimos cómo ver los partidos.
Este martes 23 de septiembre inician los partidos de la doble jornada de la Liga MX, además de algunos partidos de Copa en Europa.
La actividad de la fecha 10 comienza el martes 23 de septiembre con cuatro partidos, mientras que en Europa, algunos mexicanos como César Huerta, Raúl Jiménez, y Santiago Gimenez podrían sumar minutos con sus respectivos equipos.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS JORNADA 10 DE LIGA MX
Puebla vs. Pachuca
Este partido es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Chivas vs. Necaxa
Este encuentro es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Telemundo.
Juárez vs. Pumas
El juego es el martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.
León vs. Mazatlán
El partido es este martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.
MEXICANOS EN ACCIÓN EN EL FUTBOL DE EUROPA
Liga Bélgica
Anderlecht vs. Gent 12:30pm México, 2:30pm ET y 11:30am Pacífico
EFL Cup
Gulham vs. Cambridge 12:45pm México, 2:45pm ET y 11:45am Pacífico
Coppa Italia
AC Milan vs. Lecce 1pm México, 3pm ET y 12pm Pacífico