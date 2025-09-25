El futbol no se detiene y este jueves 25 de septiembre del 2025 destaca la actividad en la UEFA Europa League con su primera fecha y en LaLiga que completa su Jornada 6. Además, la NFL inicia su semana cuatro.

En el torneo de la UEFA, destacan los duelos Lille vs. Brann y Stuttgart vs. Celta.

PUBLICIDAD

Mientras en la LaLiga, Real Oviedo recibe al FC Barcelona que mantiene su persecusión sobre el Real Madrid y pretende acortarle distancia.

Finalmente, la NFL, abrirá su actividad de la semana con el duelo entre Seahawks vs. Cardinals.

Partidos del jueves 25 de septiembre del 2025

UEFA Europa League

- Lille vs. Brann - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Stuttgart vs. Celta - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 am CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

LaLiga

- Real Oviedo vs. Barcelona - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 am CT y a las 12:30 pm PT.

NFL

- Seahawks vs. Cardinals - El partido inicia a las 6:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:15 pm ET, a las 7:15 am CT y a las 5:15 pm PT.