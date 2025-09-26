Video Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

Terminada a media semana la Jornada 10 de la Liga MX, el balón no se detiene y la Jornada 11 ya esta aquí para abrir pista el viernes 26 de septiembre, al igual que distintos mexicanos que juegan en el extranjero.

Pero todo arrancará en la Liga de Arabia cuando el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo visiten al Al-Ittihad dentro de la fecha cuatro de la Primera División de aquel país.

PUBLICIDAD

Luego, Daniel Lajud y el Roda visitan al TOP Oss y Stephano Carrillo con el Dordrecht juegan ante el De Graafschap ambos en la Eerste Divisie de Países Bajos.

En Bélgica, el Anderlecht con el Chino Huerta enfrentará al OH Leuven.

Ya en México, la Liga MX Femenil también tendrá actividad y destaca el América vs. FC Juárez.

Finalmente, a Liga MX enfrentará al FC Juárez vs. León y Puebla vs. Chivas.

Partidos de hoy viernes 26 de septiembre del 2025

Liga Arabia

- Al-Ittihad vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Eerste Divisie

- TOP Oss vs. Roda - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Dordrecht vs. De Graafschap - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga Bélgica

- OH Leuven vs. Anderlecht - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Liga MX Femenil

- América vs. FC Juárez - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en ViX tanto en México como por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Liga MX

- FC Juárez vs. León - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- Puebla vs. Chivas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT.