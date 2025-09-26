Así se juega y puedes ver la Jornada 11 de Apertura 2025
Después de tener actividad a media semana, la Liga MX tiene una nueva fecha con grandes emociones.
El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá su Jornada 11 del campeonato mexicano este fin de semana, que cerrará la primera fecha doble del torneo.
Chivas volvió a la victoria tras derrotar a Necaxa, por lo que se puso cerca de la zona de Play-in de cara a la recta final del torneo.
Cruz Azul empató 2-2 ante Querétaro en casa. Este fin de semana habrá el Clásico Capitalino con el América vs. Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 11 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX
La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 26 de septiembre con dos juegos, seguirá el sábado 27 con cinco partidos y el domingo 28 habrá dos compromisos.
Juárez vs. León
El juego es este viernes 26 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.
Puebla vs. Chivas
Este partido es el viernes 26 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Atlas vs. Necaxa
Este encuentro es el sábado 27 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por ViX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN..
Pachuca vs. Atlético de San Luis
El juego es el sábado 27 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México en FOX, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.
Toluca vs. Mazatlán
El partido es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.
Monterrey vs, Santos
El encuentro es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 pm del CT de Canal 5, TUDN y ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
América vs. Pumas
Este partido será el sábado 27 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Querétaro vs. Tigres
Este duelo será el domingo 28 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Tijuana vs. Cruz Azul
El duelo será el domingo 28 de septiembre a las 9:00 pm del CT de FOX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.