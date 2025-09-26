Video Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá su Jornada 11 del campeonato mexicano este fin de semana, que cerrará la primera fecha doble del torneo.

Chivas volvió a la victoria tras derrotar a Necaxa, por lo que se puso cerca de la zona de Play-in de cara a la recta final del torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 11 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 26 de septiembre con dos juegos, seguirá el sábado 27 con cinco partidos y el domingo 28 habrá dos compromisos.

Juárez vs. León

El juego es este viernes 26 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.



Puebla vs. Chivas

Este partido es el viernes 26 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Atlas vs. Necaxa

Este encuentro es el sábado 27 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por ViX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN..

Pachuca vs. Atlético de San Luis

El juego es el sábado 27 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México en FOX, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Toluca vs. Mazatlán

El partido es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Monterrey vs, Santos

El encuentro es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 pm del CT de Canal 5, TUDN y ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

América vs. Pumas

Este partido será el sábado 27 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Querétaro vs. Tigres

Este duelo será el domingo 28 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tijuana vs. Cruz Azul