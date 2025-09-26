    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 11 de Apertura 2025

    Después de tener actividad a media semana, la Liga MX tiene una nueva fecha con grandes emociones.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá su Jornada 11 del campeonato mexicano este fin de semana, que cerrará la primera fecha doble del torneo.

    Chivas volvió a la victoria tras derrotar a Necaxa, por lo que se puso cerca de la zona de Play-in de cara a la recta final del torneo.

    Cruz Azul empató 2-2 ante Querétaro en casa. Este fin de semana habrá el Clásico Capitalino con el América vs. Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 11 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 26 de septiembre con dos juegos, seguirá el sábado 27 con cinco partidos y el domingo 28 habrá dos compromisos.

    • Juárez vs. León

    El juego es este viernes 26 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.

    • Puebla vs. Chivas

    Este partido es el viernes 26 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Atlas vs. Necaxa

    Este encuentro es el sábado 27 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por ViX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN..

    • Pachuca vs. Atlético de San Luis

    El juego es el sábado 27 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México en FOX, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Toluca vs. Mazatlán

    El partido es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Monterrey vs, Santos

    El encuentro es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 pm del CT de Canal 5, TUDN y ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • América vs. Pumas

    Este partido será el sábado 27 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Querétaro vs. Tigres

    Este duelo será el domingo 28 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Tijuana vs. Cruz Azul

    El duelo será el domingo 28 de septiembre a las 9:00 pm del CT de FOX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

