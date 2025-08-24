    Futbol

    Partidos de hoy 24 de agosto: Liga MX cierra Jornada 6 con América y Real Madrid a escena

    Espectacular cierre de fin de semana en el futbol de la Liga MX y del viejo continente.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video A mantener el vuelo: Así puedes ver Atlas vs. América

    Los partidos de hoy domingo 24 de agosto preparan un cierre espectacular del fin de semana con encuentros en la Jornada 6 del Apertura 2025 y también en el futbol de Europa.

    En el caso de la Liga MX, Pumas entra a escena en partido ante Puebla, mientras que América visitará al Atlas en el cierre de la fecha. Además, se llevará a cabo un duelo amistoso en la categoría femenil entre Barcelona y América.

    En LaLiga en España, el Real Madrid hará acto de presencia en Asturias para medirse al Real Oviedo de Grupo Pachuca, recién ascendido al máximo circuito ibérico.

    Raúl Jiménez, César 'Chino' Huerta y Orbelín Pineda destacan también en una jornada de actividad de Mexicanos en Europa.

    PARTIDOS DE HOY DOMINGO 24 DE AGOSTO DE 2025

    -Futbol de Europa

    • Venlo vs. Roda (Daniel Lajud) - 4:30 am del centro de México, 6:30am ET, 3:30am PT.
    • Anderlecht vs. Gent (César Huerta) - 8:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.
    • Fulham vs. Manchester United (Raúl Jiménez) - 9:30 del centro de México, 11:30am ET, 8:30am PT.
    • AEK vs. PAnserraikos (Orbelín Pineda) - 11:15 del centro de México, 1:15pm ET, 10:15am PT.

    -Liga MX

    • Pumas vs. Puebla - 17:00 del centro de México, 7pm ET, 4pm PT.
    • Atlas vs. América - 19:00 del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

    -Amistoso Femenil

    • Barcelona Femenil vs. América Femenil - 12:00 del centro de México, 2pm ET, 11am PT.

    Partidos 23 de agosto
    Partidos 22 de agosto
    Partidos 21 de agosto
    Partidos 20 de agosto
    Partidos 19 de agosto


