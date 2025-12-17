    Futbol

    Jugador del Barcelona es asesinado en temerario ataque armado

    Jugó la Copa América de 2021 y formó parte de su selección en las eliminatorias hacia el Mundial Rusia 2018.

    La tragedia volvió a empañar el futbol y esta vez sucedió con uno de los jugadores más veteranos del Barcelona Sporting Club, o también conocido como Barcelona de Guayaquil, luego de la muerte del mediocampista de 33 años de edad Mario Pineida.

    El club ecuatoriano anunció la muerte de su futbolista este miércoles en el que señaló que se trató de un atentado en su contra y justo en la misma semana en la que se dio a conocer también la muerte de Solomón Grundy.

    “Barcelona SC informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra en Guayaquil.

    “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución; nos enluta como familia barcelonista”, infirmó el Barcelona de Guayaquil.

    El hecho, de acuerdo a reportes locales, ocurrió en Guayaquil, en la zona residencial Samanes 4, cuando la información aún se encuentra en proceso sobre el móvil que derivó el atentado directo.

    Mario Pineida participó con la Selección de Ecuador en las eliminatorias hacia el Mundial Rusia 2018, además de jugar la Copa América de Brasil 2021, donde la Tri llegó hasta Cuartos de Final, donde fue eliminada por Argentina.

