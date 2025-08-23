Partidos hoy sábado 23 de agosto: Cruz Azul y Toluca protagonizan Jornada 6 Liga MX

Video ¡Emociones al mil! Así se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025

Este sábado 23 de agosto, la Jornada 6 de la Liga MX nos tiene reservados un partido imperdible además de toda la acción de los mexicanos en Europa.

La Jornada 6 del Apertura 2025 estará encabezada por el partido entre Cruz Azul y Toluca que pinta para ser dramático y con muchos goles.

La Máquina se mantiene invicta y apunta al liderato general mientras que los Diablos Rojos quieren sumar su segunda victoria al hilo y mantenerse en la batalla por los primeros lugares.

Por otra parte, en el futbol de Europa son varios los mexicanos que podrían ver minutos con sus respectivos clubes. Destacan Santiago Gimenez y John Vásquez con AC Milan y Genoa, respectivamente, en la Serie A.

PARTIDOS EN VIVO SÁBADO 23 DE AGOSTO JORNADA 6 LIGA MX

León vs. Pachuca

El partido es este sábado 23 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.





Monterrey vs. Necaxa

El encuentro es este sábado 23 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.





Mazatlán vs. Tigres

El juego es este sábado 23 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por ViX.

Cruz Azul vs. Toluca

Este partido será el sábado 23 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.