    Así se juega y puedes ver la Jornada 8 de Apertura 2025

    El Clásico América vs. Chivas es quien acapara los reflectores en la actividad del fin de semana.

    Antonio Quiroga.
    Video ¡Clásico Nacional y duelos imperdibles en la Jornada 8 de Liga MX!

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 7 del campeonato mexicano con un nuevo líder después de seis fechas.

    Monterrey goléo 3-0 a Necaxa para ser el primer lugar de la tabla y dejar atrás a Pachuca que sumó su segundo partido sin ganar al empatar 1-1 con Pachuca en casa.

    Cruz Azul sigue en ascenso de manera invicta tras derrotar a Toluca y Chivas sigue en los últimos puestos de la tabla al rescatar un empate 3-3 ante Tijuana tras ir abajo 3-0.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 7 comienza el viernes 29 de agosto con tres partidos, el sábado 30 habrá cuatro compromisos y para el domingo 31 se tendrán dos juegos.


    • Necaxa vs. Juárez

    Este partido es el viernes 12 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, mientras que a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.


    • Mazatlán vs. Pumas

    Este encuentro es el viernes 12 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, así como a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.


    • Pachuca vs. Cruz Azul

    El juego es el viernes 13 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México en tubi, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.


    • Tigres vs. León

    El partido es este sábado 13 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

    • Atlas vs. Santos

    El encuentro es este sábado 13 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en ambos países por ViX.

    • Toluca vs. Puebla

    El juego es este sábado 13 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.


    • América vs. Chivas

    Este partido será el sábado 13 de septiembre a las 9:15 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:15 pm ET, 10:15 CT y 8:15 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.


    • Querétaro vs. Monterrey

    Este duelo será el domingo 14 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por Caliente TV y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.


    • Atlético de San Luis vs. Tijuana

    El duelo será el domingo 14 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por ESPN y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

