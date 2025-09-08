Así se juega y puedes ver la Jornada 8 de Apertura 2025
El Clásico América vs. Chivas es quien acapara los reflectores en la actividad del fin de semana.
El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 7 del campeonato mexicano con un nuevo líder después de seis fechas.
Monterrey goléo 3-0 a Necaxa para ser el primer lugar de la tabla y dejar atrás a Pachuca que sumó su segundo partido sin ganar al empatar 1-1 con Pachuca en casa.
Cruz Azul sigue en ascenso de manera invicta tras derrotar a Toluca y Chivas sigue en los últimos puestos de la tabla al rescatar un empate 3-3 ante Tijuana tras ir abajo 3-0.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX
La actividad de la fecha 7 comienza el viernes 29 de agosto con tres partidos, el sábado 30 habrá cuatro compromisos y para el domingo 31 se tendrán dos juegos.
Necaxa vs. Juárez
Este partido es el viernes 12 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, mientras que a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Mazatlán vs. Pumas
Este encuentro es el viernes 12 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, así como a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Pachuca vs. Cruz Azul
El juego es el viernes 13 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México en tubi, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Tigres vs. León
El partido es este sábado 13 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.
Atlas vs. Santos
El encuentro es este sábado 13 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en ambos países por ViX.
Toluca vs. Puebla
El juego es este sábado 13 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.
América vs. Chivas
Este partido será el sábado 13 de septiembre a las 9:15 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:15 pm ET, 10:15 CT y 8:15 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
Querétaro vs. Monterrey
Este duelo será el domingo 14 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México por Caliente TV y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
Atlético de San Luis vs. Tijuana
El duelo será el domingo 14 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por ESPN y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.