Partidos hoy martes 9 de septiembre: México enfrenta a Corea del Sur
En Europa, las selecciones de Portugal, Inglaterra y Francia ven acción en las eliminatorias.
Por:
Juan Regis.
Video Así puedes ver el partido amistoso México vs. Corea del Sur
Este martes 9 de septiembre continúan los partidos de eliminatorias mundialistas en UEFA y Concacaf, además de los juegos amistosos en el que destaca el de Selección Mexicana.
La ciudad de Nashville albergará el segundo juego de preparación de México ante otro gigante asiático, Corea del Sur, tras su soso empate sin goles ante la selección de Japón en Oakland.
El Tri de Javier 'Vasco' Aguirre llegará con presión tras la parda presentación en el partido pasado en el que la afición abucheó su desempeño a poco menos de un año del partido inagural del Mundial 2026.
PARTIDOS HOY MARTES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Amistoso Internacional
- México vs. Corea del Sur
- 7:30pm centro de México
- 9:30pm ET y 6:30pm Pacífico
- México: Canal 5, TUDN y ViX
- Estados Unidos: Univisión, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
Eliminatorias UEFA
- Hungría vs. Portugal
- Serbia vs. Inglaterra
- Francia vs. Islandia
- Noruega vs. Moldavia
- 12:45pm centro de México
- 2:45pm ET y 11:45am Pacífico USA
- VIX USA
Eliminatorias Concacaf
- Honduras vs. Nicaragua
- Costa Rica vs. Haití
- 8pm México, 10pm ET y 7pm Pacífico
