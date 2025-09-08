    Eliminatorias UEFA

    Partidos hoy lunes 8 de septiembre: Eliminatorias Mundial 2026, NFL y Liga MX Femenil

    Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 siguen su curso en UEFA y Concacaf y la NFL cierra la esperada Semana 1.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Así puedes ver el Israel vs. Italia rumbo al Mundial 2026

    Para este inicio de semana las emociones de la Fecha FIFA continúan, especialmente en el área de Concacaf, con actividad de selecciones como El Salvador, Panamá, Guatemala y Surinam.

    Además, también finalizará la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con el encuentro Necaxa vs. Puebla.

    Y si esto no fuera suficiente en la actividad deportiva, en la fiesta de la NFL no podía faltar el encuentro del "Monday Night Football", donde se dará el Chicago Bears vs. Minnesota Vikings.

    PARTIDOS DE HOY LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

    Eliminatorias UEFA

    • Partido: Israel vs. Italia
    • Horario: A las 12:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Liga MX Femenil

    • Partido: Necaxa vs. Puebla
    • Horario: A las 5:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Eliminatorias Concacaf

    • Partido: El Salvador vs. Surinam
    • Horario: A las 6:30 pm de la Ciudad de México y a las 8:30 pm del Este, 7:30 pm del Centro y 5:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Partido: Panamá vs. Guatemala
    • Horario: A las 6:30 pm de la Ciudad de México y a las 8:30 pm del Este, 7:30 pm del Centro y 5:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    NFL

    • Partido: Chicago Bears vs. Minnesota Vikings
    • Horario: A las 6:15 pm de la Ciudad de México y a las 8:15 pm del Este, 7:15 pm del Centro y 5:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

