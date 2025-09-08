Partidos hoy lunes 8 de septiembre: Eliminatorias Mundial 2026, NFL y Liga MX Femenil

Para este inicio de semana las emociones de la Fecha FIFA continúan, especialmente en el área de Concacaf, con actividad de selecciones como El Salvador, Panamá, Guatemala y Surinam.

Además, también finalizará la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con el encuentro Necaxa vs. Puebla.

PUBLICIDAD

Y si esto no fuera suficiente en la actividad deportiva, en la fiesta de la NFL no podía faltar el encuentro del "Monday Night Football", donde se dará el Chicago Bears vs. Minnesota Vikings.

PARTIDOS DE HOY LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

Eliminatorias UEFA

Partido: Israel vs. Italia

Israel vs. Italia Horario: A las 12:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga MX Femenil

Partido: Necaxa vs. Puebla

Necaxa vs. Puebla Horario: A las 5:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Eliminatorias Concacaf

Partido: El Salvador vs. Surinam

El Salvador vs. Surinam Horario: A las 6:30 pm de la Ciudad de México y a las 8:30 pm del Este, 7:30 pm del Centro y 5:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Partido: Panamá vs. Guatemala

Panamá vs. Guatemala Horario: A las 6:30 pm de la Ciudad de México y a las 8:30 pm del Este, 7:30 pm del Centro y 5:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

NFL