    Partidos del 10 de septiembre: Ligas de Costa Rica y Honduras

    El esférico no se detiene en la actividad de mitad de semana y hay emocionantes duelos por todo el mundo.

    Video Resumen | Vancouver elimina a Saprissa y se enfrentará a Rayados

    La fecha FIFA de septiembre llegó a su fin y alrededor del mundo festejan su pase al Mundial 2026 distintas selecciones, pero el balón no deja de girar y la actividad continúa en distintos frentes como Costa Rica, Honduras y Colombia.

    En el país cafetalero, Millonarios y Deportivo Pasto se enfrentan, mientras en Centroamérica el futbol catracho y la Liga Nacional verá los duelos entre UPNFM y Olancho FC, Atlético Choloma y Motagua, y Real España ante Victoria.

    Mientras los ticos y la Primera División verá los encuentros entre Puntarenas y Deportivo Saprissa, así como el Cartaginés vs. Herediano.

    Partidos del miércoles 10 de septiembre del 2025

    Colombia Primera A
    - Millonarios vs. Deportivo Pasto- El juego inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    Honduras Liga Nacional
    - UPNFM vs. Olancho FC - El juego inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT.

    - Atlético Choloma vs. Motagua - El juego inicia a las 5:15 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 7:15 pm ET, a las 6:15 pm CT y a las 4:15 pm PT.

    - Real España vs. Victoria - El juego inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT.

    Costa Rica Primera División
    - Puntarenas vs. Deportivo Saprissa - El juego inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    - Cartaginés vs. Herediano - El juego inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.


    Partidos 9 de septiembre
    Partidos 8 de septiembre
    Partidos 7 de septiembre
    Partidos 6 de septiembre

