    Partidos hoy domingo 7 de septiembre: NFL, Fórmula 1 y Liga MX Femenil

    Inicia la temporada regular de la NFL.

    Este domingo 7 de septiembre arranca la temporada regular de la NFL, se corre el Gran Premio de Italia y hay acción en la Liga MX Femenil.

    La Semana 1 de la NFL inicia con todo y podrás seguir lo mejor de toda la jornada por NFL Blitz de TUDN. Pero antes, el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 se encargará de inaugurar el domingo plagado de actividad deportiva.

    En la Liga MX Femenil, América recibe al Atlético San Luis y en Europa se juegan dos partidos de eliminatorias mundialistas.

    PARTIDOS Y EVENTOS HOY DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

    • Fórmula 1

    • Gran Premio de Italia
    • 7am MX, 9am ET y 6am Pacífico USA

    • NFL Semana 1

    • NFL Blitz
    • 11am MX
    • Canal 9 (solo México)

    • San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks

    • 2pm México, 4pm ET
    • Canal 5 (solo Mx)

    • Liga MX Femenil

    • América vs. Atlético de San Luis
    • 12pm MX, 2pm ET y 11am Pacífico USA
    • ViX

    • Eliminatorias UEFA

    • Alemania vs. Irlanda del Norte
    • Turquía vs. España
    • 12:45pm MX, 11:45 Pacífico y 2:45pm ET
    • ViX USA

