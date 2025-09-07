Partidos hoy domingo 7 de septiembre: NFL, Fórmula 1 y Liga MX Femenil

Este domingo 7 de septiembre arranca la temporada regular de la NFL , se corre el Gran Premio de Italia y hay acción en la Liga MX Femenil.

La Semana 1 de la NFL inicia con todo y podrás seguir lo mejor de toda la jornada por NFL Blitz de TUDN. Pero antes, el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 se encargará de inaugurar el domingo plagado de actividad deportiva.