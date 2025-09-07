Partidos hoy domingo 7 de septiembre: NFL, Fórmula 1 y Liga MX Femenil
Inicia la temporada regular de la NFL.
Por:TUDN
Video ¡Randy Moss consigue el triunfo más grande en su vida!
Este domingo 7 de septiembre arranca la temporada regular de la NFL, se corre el Gran Premio de Italia y hay acción en la Liga MX Femenil.
La Semana 1 de la NFL inicia con todo y podrás seguir lo mejor de toda la jornada por NFL Blitz de TUDN. Pero antes, el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 se encargará de inaugurar el domingo plagado de actividad deportiva.
En la Liga MX Femenil, América recibe al Atlético San Luis y en Europa se juegan dos partidos de eliminatorias mundialistas.
PARTIDOS Y EVENTOS HOY DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
Fórmula 1
- Gran Premio de Italia
- 7am MX, 9am ET y 6am Pacífico USA
NFL Semana 1
- NFL Blitz
- 11am MX
- Canal 9 (solo México)
San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks
- 2pm México, 4pm ET
- Canal 5 (solo Mx)
Liga MX Femenil
- América vs. Atlético de San Luis
- 12pm MX, 2pm ET y 11am Pacífico USA
- ViX
Eliminatorias UEFA
- Alemania vs. Irlanda del Norte
- Turquía vs. España
- 12:45pm MX, 11:45 Pacífico y 2:45pm ET
- ViX USA
Relacionados: