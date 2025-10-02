    Futbol

    Partidos del 2 de octubre: Europa League y Mundial Sub 20

    El balón no deja de rodar y la actividad del balompié continúa con emocionantes juegos en todos los frentes.

    Por:
    TUDN.
    Video Hay noticias importantes sobre la lesión de Edson Álvarez

    El balón sigue rodando a media semana y destaca la actividad de los torneos de la UEFA, así como el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

    Abrimos el día desde el Viejo Continente con los duelos la Europa League: Roma vs. Lille, Fenerbahçe y Edson Álvarez vs. Nice y Feyenoord vs. Aston Villa, destacan.

    PUBLICIDAD

    Mientras, en la Conference League, Celje recibe al AEK de Orbelín Pineda y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al AEK Larnaca.

    En la Copa del Mundo juvenil, Estados Unidos enfrenta a Francia, Colombia a Noruega, Sudáfrica a Nueva Caledonia y Nigeria a Arabia Saudita.

    Partidos del jueves 2 de octubre del 2025

    Europa League
    - Roma vs. Lille - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Fenerbahçe vs. Nice - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de ViX.

    - Feyenoord vs. Aston Villa - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Conference League
    - Celje vs. AEK - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de ViX.

    - AEK Larnaca vs. AZ Alkmaar - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de ViX.

    PUBLICIDAD

    Mundial Sub 20
    - Estados Unidos vs. Francia - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de TUDN.

    - Colombia vs. Noruega - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de VIX.

    - Sudáfrica vs. Nueva Caledonia - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de VIX.

    - Nigeria vs. Arabia Saudita - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de VIX.

    Partidos del 1 de octubre
    Partidos del 30 de septiembre
    Partidos del 29 de septiembre
    Partidos del 28 de septiembre
    Partidos del 27 de septiembre

    Video Orbelín Pineda asiste y el AEK Atenas disputará la Conference League

    Más sobre Futbol

    1 min
    ¡Ningún futbolista mexicano entre los 100 mejores del Siglo XXI!

    ¡Ningún futbolista mexicano entre los 100 mejores del Siglo XXI!

    5 min
    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20

    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20

    3 min
    Partidos de hoy 30 de septiembre: Champions League y Mundial Sub-20

    Partidos de hoy 30 de septiembre: Champions League y Mundial Sub-20

    1 min
    Sacudida a Guillermo Ochoa en AEL Limassol ¿que pone en riesgo el Mundial 2026?

    Sacudida a Guillermo Ochoa en AEL Limassol ¿que pone en riesgo el Mundial 2026?

    1 min
    Partidos de hoy 29 de septiembre: Mundial Sub-20, Liga MX Femenil y la NFL

    Partidos de hoy 29 de septiembre: Mundial Sub-20, Liga MX Femenil y la NFL

    Relacionados:
    FutbolMundial Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD