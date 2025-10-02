Video Hay noticias importantes sobre la lesión de Edson Álvarez

El balón sigue rodando a media semana y destaca la actividad de los torneos de la UEFA, así como el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

Abrimos el día desde el Viejo Continente con los duelos la Europa League: Roma vs. Lille, Fenerbahçe y Edson Álvarez vs. Nice y Feyenoord vs. Aston Villa, destacan.

PUBLICIDAD

Mientras, en la Conference League, Celje recibe al AEK de Orbelín Pineda y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al AEK Larnaca.

En la Copa del Mundo juvenil, Estados Unidos enfrenta a Francia, Colombia a Noruega, Sudáfrica a Nueva Caledonia y Nigeria a Arabia Saudita.

Partidos del jueves 2 de octubre del 2025

Europa League

- Roma vs. Lille - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Fenerbahçe vs. Nice - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de ViX.

- Feyenoord vs. Aston Villa - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

Conference League

- Celje vs. AEK - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de ViX.

- AEK Larnaca vs. AZ Alkmaar - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estado Unidos a través de ViX.

PUBLICIDAD

Mundial Sub 20

- Estados Unidos vs. Francia - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de TUDN.

- Colombia vs. Noruega - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de VIX.

- Sudáfrica vs. Nueva Caledonia - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de VIX.

- Nigeria vs. Arabia Saudita - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de VIX.