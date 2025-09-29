    Futbol

    Partidos de hoy 30 de septiembre: Champions League y Mundial Sub-20

    También jugará, con Lionel Messi a la cabeza, Inter Miami en la MLS, mientras que Stephano Carrillo hará lo propio en los Países Bajos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Arranca la Jornada 2 de Champions! Inter, Bayern y Tottenham ven acción

    La actividad deportiva no se detiene este martes 29 de septiembre y el futbol internacional levanta la mano, con la Champions League, el Mundial Sub-20 y la MLS.

    También en la segunda División de los Paíse Bajos tendrá actividad el mexicano Stephano Carrillo cuando el Dordrecht visite al Eindhoven.

    Partidos de hoy 30 de septiembre del 2025

    Champions League

    - Kairat Almaty vs. Real Madrid: El juego inicia a las 10:45 am hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT. El partido lo puedes seguir a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos.

    - Atlanta vs. Brujas: El juego inicia a las 10:45 am hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    - Chelsea vs. Benfica: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos.

    - Inter vs. Slavia Praga: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    - Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 am CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    - Marsella vs. Ajax: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    - Pafos vs. Bayern Munich: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    - Galatasaray vs. Liverpool: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    - Bodo/Glimt vs. Tottenham: El juego inicia a las 1:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en los Estados Unidos.

    Mundial Sub-20:

    - Egipto vs. Nueva Zelanda: El juego inicia a las 2:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 4:00 pm ET, 3:00 pm CT y 1:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en México.

    - Panamá vs. Ucrania: El juego inicia a las 2:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 4:00 pm ET, 3:00 pm CT y 1:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en México.

    - Chile vs. Japón: El juego inicia a las 5:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 7:00 pm ET, 5:00 pm CT y 4:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de TUDN en México.

    - Corea del Sur vs. Paraguay: El juego inicia a las 5:00 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 7:00 pm ET, 5:00 pm CT y 4:00 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en México.

    MLS

    - Inter Miami vs. Chucago Fire: El juego inicia a las 5:30 pm hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 7:30 pm ET, 6:30 pm CT y 4:30 pm PT. El partido lo puedes seguir a través de ViX en México.

