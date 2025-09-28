    Futbol

    Partidos de hoy 28 de septiembre: Mundial Sub-20, Liga MX y NFL

    Intensa actividad deportiva este domingo con el debut de México en el Mundial Sub-20, el Tijuana vs. Cruz Azul y la Semana 4 de la NFL.

    Por:
    Redacción.
    La Selección Mexicana Sub 20 que disputará el Mundial en Chile
    Imagen X/@miseleccionsubs
    Domingo perfecto para los aficionados al deporte con intensa actividad desde temprano en la Liga Premier con el partido Aston Villa vs. Fulham, del mexicano Raúl Jiménez.

    La NFL tiene su primera visita a Europa, con el partido Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers que juegan en Irlanda. Un poco más tarde sigue la actividad de la Semana cuatro con atractivos compromisos destacando el Philadelphia ante Tampa Bay.

    En la Serie A de Italia, Milán recibe al Napoli, en otra buena oportunidad para que Santi Giménez destaque con el cuadro rossonero. En LaLiga, Barcelona recibe a la Real Sociedad.

    El Mundial Sub-20 sigue su actividad con los partidos Marruecos ante España, Italia frente Australia y el Brasil que enfrenta a México.

    La actividad futbolística en México tiene dos compromisos Querétaro ante Tigres y Tijuana se mide a Cruz Azul, en el partido que servirá para rendirle homenaje al guardameta Jesús Corona, quien decide retirarse de las canchas.

    Partidos de hoy domingo 28 de septiembre del 2025

    Liga Premier
    Aston Villa vs. Fulham: El partido inicia a las 7:00 AM hora del Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    Liga Turquía
    Fenerbahce vs.Antalyaspor: El compromiso se pone en marcha a las 11:00 AM en el Centro de México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

    Serie A
    Milán vs. Napoli: El juego arranca a las 12:45 PM en el Centro de México, 14:45 en el Este y 11:45 en el Pacífico.

    LaLiga
    Barcelona vs. Real Sociedad: El partido inicia a las 13:00 en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

    Mundial Sub-20
    Marruecos vs. España: El juego inicia a las 14:00 horas en el Centro de México, 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.
    Lo podrás ver en México a través de TUDN.

    Italia vs. España: También arranca a las 14:00 horas en el Centro de México, 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.
    Lo podrás ver en México a través de VIX.

    Brasil vs. México: El cotejo se pone en marcha a las 17:00 horas en el Centro de México, 19:00 en el Este y 16 en el Pacífico.
    En México lo podrás ver a través de Canal 5.

    Cuba vs. Argentina: También inicia a las 17:00 horas en el Centro de México, 19:00 en el Este y 16 en el Pacífico.
    Lo podrás ver en México a través de VIX.

    Liga MX
    Querétaro vs Tigres: El juego de la Jornada 11 se pone en marcha a las 17:00 horas en el Centro de México, 19:00 en el Este y 16:00 en el Pacífico.
    En los Estados Unidos lo podrás ver a través de TUDN

    Club Tijuana vs Cruz Azul: El partido inicia a las 21:00 horas en el Centro de México, 23:00 en el Este y 20:00 en el Pacífico en los Estados Unidos.
    En los Estados Unidos lo podrás ver a través de TUDN, la app de TUDN y VIX.

    NFL
    Vikings vs Steelers: El partido se pone en marcha a las 7:30 AM en el Centro de México, 9:30 en el Este y 6:30 en el Pacífico.
    En México lo podrás ver a través de VIX.

    Jaguars vs. 49ers: El cotejo inicia a las 14:00 horas en el Centro de México, 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.
    En México lo podrás ver a través de Canal 9 y VIX.

    Partidos del 27 de septiembre
    Partidos del 26 de septiembre
    Partidos del 25 de septiembre
    Partidos del 24 de septiembre

