Así se juega y puedes ver la Jornada 12 de Apertura 2025
La Liga MX entra a su último tercio de competencia de cara a definir la Liguilla este semestre.
El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su Jornada 12 del campeonato mexicano este siguiente fin de semana, que marcará el arranque del último tercio del torneo.
El campeón Toluca es el nuevo líder del torneo tras vencer a Mazatlán, misma cantidad de puntos que Rayados que derrotó 1-0 a Santos como local en el BBVA.
Chivas se metió a zona de Play-in al ganarle 2-0 a Puebla y América goleó 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino. Cruz Azul perdió ante Tijuana, por lo que fue desbancado como líder y se le acabó el invicto.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 12 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX
La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 3 de octubre con tres juegos, seguirá el sábado 4 con cuatro partidos y el domingo 5 habrá dos compromisos.
Necaxa vs. Pachuca
El juego es este viernes 3 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Mazatlán vs. Atlético de San Luis
Este partido es el viernes 3 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Atlas vs. Juárez
Este encuentro es el viernes 3 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.
Querétaro vs. Puebla
El juego es el sábado 4 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en FOX, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.
León vs. Toluca
El partido es este sábado 4 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Tigres vs. Cruz Azul
El encuentro es este sábado 4 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.
América vs. Santos
Este partido será el sábado 4 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Pumas vs. Chivas
Este duelo será el domingo 5 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Tijuana vs. Monterrey
El duelo será el domingo 5 de octubre a las 9:00 pm del CT de FOX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.