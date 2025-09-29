El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su Jornada 12 del campeonato mexicano este siguiente fin de semana, que marcará el arranque del último tercio del torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 12 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 3 de octubre con tres juegos, seguirá el sábado 4 con cuatro partidos y el domingo 5 habrá dos compromisos.

Necaxa vs. Pachuca

El juego es este viernes 3 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Mazatlán vs. Atlético de San Luis

Este partido es el viernes 3 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Atlas vs. Juárez

Este encuentro es el viernes 3 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Querétaro vs. Puebla

El juego es el sábado 4 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en FOX, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

León vs. Toluca

El partido es este sábado 4 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tigres vs. Cruz Azul

El encuentro es este sábado 4 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.



América vs. Santos

Este partido será el sábado 4 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Pumas vs. Chivas

Este duelo será el domingo 5 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tijuana vs. Monterrey