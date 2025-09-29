    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 12 de Apertura 2025

    La Liga MX entra a su último tercio de competencia de cara a definir la Liguilla este semestre.

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su Jornada 12 del campeonato mexicano este siguiente fin de semana, que marcará el arranque del último tercio del torneo.

    El campeón Toluca es el nuevo líder del torneo tras vencer a Mazatlán, misma cantidad de puntos que Rayados que derrotó 1-0 a Santos como local en el BBVA.

    Chivas se metió a zona de Play-in al ganarle 2-0 a Puebla y América goleó 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino. Cruz Azul perdió ante Tijuana, por lo que fue desbancado como líder y se le acabó el invicto.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 12 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 11 comienza el viernes 3 de octubre con tres juegos, seguirá el sábado 4 con cuatro partidos y el domingo 5 habrá dos compromisos.

    • Necaxa vs. Pachuca

    El juego es este viernes 3 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Mazatlán vs. Atlético de San Luis

    Este partido es el viernes 3 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Atlas vs. Juárez

    Este encuentro es el viernes 3 de octubre a las 9:00 pm del CT de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Querétaro vs. Puebla

    El juego es el sábado 4 de octubre a las 5:00 pm del CT de México en FOX, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • León vs. Toluca

    El partido es este sábado 4 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Tigres vs. Cruz Azul

    El encuentro es este sábado 4 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.

    • América vs. Santos

    Este partido será el sábado 4 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Pumas vs. Chivas

    Este duelo será el domingo 5 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Tijuana vs. Monterrey

    El duelo será el domingo 5 de octubre a las 9:00 pm del CT de FOX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

