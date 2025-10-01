El balón no se detiene nunca y por ello la actividad del futbol tampoco, y este miércoles 1 de octubre destacan la UEFA Champions League y el Mundial Sub 20.

Aunque, todo inicia muy temprano en la Copa de Chipre donde Guillermo Ochoa y el Limassol enfrentarán al Ethnikos Latsion y luego en la Copa de Rusia el Lokomotiv y César Montes se verán ante el CSKA Moscú.

Enseguida, se dará paso a la Champions League con el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle y al Qarabag vs. Copenhague. Un poco más tarde, Monaco vs. Manchester City, Arsenal vs. Olympiacos, Bayer Leverkusen vs. PSV, Borusia Dortmund vs Athletic Club, Napoli vs. Sporting Lisboa, Barcelona vs. PSG y Villarreal vs. Juventus.

Por la tarde, los escenarios cambian de Europa a Sudamerica con el Mundial Sub 20. Ahí, los duelos serán España vs. México, Italia vs. Cuba, Brasil vs. Marruecos y Argentina vs. Australia.

Finalmente, por la noche LA Galaxy y Toluca disputarán la Campeones Cup.

Partidos del jueves 1 de octubre del 2025

Copa Chipre

- Ethnikos Latsion vs. Limassol - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Copa Rusia

- Lokomotiv vs. CSKA Moscú - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

Copa AFC

- Al-Zawraa SC vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 12:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 2:15 pm ET, a las 1:15 pm CT y a las 11:15 am PT.

Champions League

- Union Saint-Gilloise vs. Newcastle - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 12:45 pm ET, a las 11:45 pm CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Qarabag vs. Copenhague - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Monaco vs. Manchester City - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Arsenal vs. Olympiacos - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Bayer Leverkusen vs. PSV - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Borusia Dortmund vs Athletic Club - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Napoli vs. Sporting Lisboa - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Barcelona vs. PSG - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

- Villarreal vs. Juventus - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

Mundial SUb 20

- España vs. México - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9 y TUDN.

- Italia vs. Cuba - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

- Brasil vs. Marruecos - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

- Argentina vs. Australia - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN.

- Santos vs. Gremio - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN.

Campeones Cup

- LA Galaxy vs. Toluca - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 10:30 pm ET, a las 9:30 pm CT y a las 7:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9 y TUDN.