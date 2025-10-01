    Futbol

    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20

    La actividad de media semana continúa también con la Campeones Cup y juegos emocionantes en otros frentes.

    Por:
    TUDN.
    Video Así puedes ver el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle de Champions League

    El balón no se detiene nunca y por ello la actividad del futbol tampoco, y este miércoles 1 de octubre destacan la UEFA Champions League y el Mundial Sub 20.

    Aunque, todo inicia muy temprano en la Copa de Chipre donde Guillermo Ochoa y el Limassol enfrentarán al Ethnikos Latsion y luego en la Copa de Rusia el Lokomotiv y César Montes se verán ante el CSKA Moscú.

    Enseguida, se dará paso a la Champions League con el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle y al Qarabag vs. Copenhague. Un poco más tarde, Monaco vs. Manchester City, Arsenal vs. Olympiacos, Bayer Leverkusen vs. PSV, Borusia Dortmund vs Athletic Club, Napoli vs. Sporting Lisboa, Barcelona vs. PSG y Villarreal vs. Juventus.

    Por la tarde, los escenarios cambian de Europa a Sudamerica con el Mundial Sub 20. Ahí, los duelos serán España vs. México, Italia vs. Cuba, Brasil vs. Marruecos y Argentina vs. Australia.

    Finalmente, por la noche LA Galaxy y Toluca disputarán la Campeones Cup.

    Partidos del jueves 1 de octubre del 2025

    Copa Chipre
    - Ethnikos Latsion vs. Limassol - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Copa Rusia
    - Lokomotiv vs. CSKA Moscú - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

    Copa AFC
    - Al-Zawraa SC vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 12:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 2:15 pm ET, a las 1:15 pm CT y a las 11:15 am PT.

    Champions League
    - Union Saint-Gilloise vs. Newcastle - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 12:45 pm ET, a las 11:45 pm CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Qarabag vs. Copenhague - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Monaco vs. Manchester City - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Arsenal vs. Olympiacos - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Bayer Leverkusen vs. PSV - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Borusia Dortmund vs Athletic Club - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Napoli vs. Sporting Lisboa - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Barcelona vs. PSG - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    - Villarreal vs. Juventus - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    Mundial SUb 20
    - España vs. México - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9 y TUDN.

    - Italia vs. Cuba - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

    - Brasil vs. Marruecos - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

    - Argentina vs. Australia - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN.

    - Santos vs. Gremio - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN.

    Campeones Cup
    - LA Galaxy vs. Toluca - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 10:30 pm ET, a las 9:30 pm CT y a las 7:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9 y TUDN.

    Video Manchester City busca su segunda victoria en Champions ante Mónaco

