Partidos de hoy 29 de septiembre: Mundial Sub-20, Liga MX Femenil y la NFL
Francia, Noruega, Team USA y Colombia hacen su presentación en el Mundial Sub-20; Necaxa ante Rayadas en la Liga MX Femenil y doble cartelera de NFL.
La actividad deportiva no se detiene este lunes 29 de septiembre y el futbol internacional levanta la mano, con partidos en la Serie A, el Mundial Sub-20 y la Liga MX Femenil.
En otros deportes, se cierra la Semana 4 de la NFL con los compromisos Jets ante Dolphins y Broncos frente a Bengals.
Partidos de hoy 29 de septiembre del 2025
Serie A
Genoa vs. Lazio: El partido arranca a las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 hora del Este y 11:45 hora del Pacífico, en los Estados Unidos.
Mundial Sub-20
Francia vs. Sudáfrica: El juego se pone en marcha a las 14:00 horas del Centro de México, 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.
En México lo podrás ver a través de TUDN.
Noruega vs. Nigeria: El compromiso se pone en marcha a las 14:00 horas del Centro de México, 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.
En México lo podrás ver a través de VIX.
Estados Unidos vs. Nueva Caledonia: Rueda el esférico a las 17:00 horas del Centro de México, 19:00 en el Este y 16:00 en el Pacífico.
En México lo podrás ver a través de VIX.
Colombia vs. Arabia Saudita: El esférico rueda a las 17:00 horas del Centro de México, 19:00 en el Este y 16:00 en el Pacífico.
En México lo podrás ver a través de VIX.
Liga MX Femenil
Necaxa vs. Rayadas: El juego se pone en marcha a las 18:00 horas en el centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico.
En México y los Estados Unidos lo podrás ver a través de VIX.