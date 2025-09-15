Video ¿Cuántos y cuáles son los equipos debutantes de la Champions League?

Basta mirar las imágenes para entender lo que significa para el Kairat Almaty de Kazajstán participar por primera vez en la Champions League. El grupo en pleno festejó los emparejamiento que les destinó el sorteo el pasado 28 de agosto, particularmente el duelo ante el Real Madrid; brincaron, festejaron, gritaron como niños.

Claro, la experiencia para ellos es totalmente nueva.

Seguro, aunque no lo vimos, las escenas se repitieron en las concentraciones del Pafos FC de Chipre, del Bodo/Glimt de Noruega y del Union Saint-Gilloise de Bélgica. El resto de clubes que disputarán por primera vez la competencia de la UEFA.

Los cuatro tienen en común que, además del dato de su estreno en la competencia, son pequeños al lado de algunos de los moustruos con los que jugarán, y son prácticamente desconocidos fuera de su terruño, pero el mundo del futbol entero los volteará a ver por una vez cuando ruede el balón a partir del 16 de septiembre.

Kairat Almaty de Kazajstán

Saltó a la fama, se hizo viral pues, cuando eliminó dramaticamete al Celtic de Escocia en penales en los Play-offs. Unos días más tarde se puso en los reflectores de nueva cuenta con el festejo mencionado al inicio de la nota.

Juega en la ciudad de Almaty que se encuentra al sureste del país y muy cerca de la frontera con China. Real Madrid deberá viajar nueve horas para recorrer los 6,400 kiómetros que separan ambas ciudades.

Su estadio es el Almaty Ortalyk Stadion con un aforo de 21mil espectadores y su técnico es el local Rafael Urazbakhtin de 46 años.

Suma cuatro títulos de liga de su país (el más reciente en el 2024), 10 copas y tres Supercopas. Su valor de mercado según datos de Transfermarkt es de 14.70 millones de dólares.

Bodo/Glimt – Noruega

Bodo/Glimt también saltó recientemente a la fama. En la campaña 2024-25 y sin previo aviso de su capacidad, se coló a las Semifinales de la Europa League que perdió ante a la postre campeón, Tottenham de la Premier League.

Juega en un pequeñísimo, pero hermoso Aspmyra Stadion que tiene una capacidad para 8 mil 500 espectadores ubicado en la ciudad de Bodø al norte del país y que ya es parte del círculo polar ártico.

Tiene cuatro títulos de liga de su país (el más reciente en el 2024) y ha sido dos veces campeón de Copa. Su valor de mercado es de unos 71 millones de dólares y su técnico es Kjetil Knutsen de 56 años.

Union Saint-Gilloise – Bélgica

El Union Saint-Gilloise es de los cuatro cuadros que se estrenan en Champions League, el que más valor de mercado tiene con 89 millones de dólares.

Juega en Stade Joseph Marien en Bruselas que tiene un aforo para 9,500 espectadores.

Ha sido 12 veces campeón de liga (la más reciente en el 2025), tres veces campeón de copa y recientemente se coronó en la Supercopa de su país.

En sus filas militan, el defensa central argentino Kevin Mac Allister, el canadiense Promise David y el ecuatoriano Kevin Rodríguez. Su director técnico es el belga Sébastien Pocognoli de 38 años.

Pafos FC - Chipre

Pafos FC de Chipre es el de más reciente creación de los cuatro clubes que se presentarán en la Champions de este año. Apenas fue fundado en el 2014, tras la fusión del AEK Kouklia y APOP Paphos.

Oficialmente representa la memoria de Evagoras Pallikarides (al que porta en su escudo), poeta, futbolista y símbolo de la resistencia del país ante la ocupación británica.

Se ganó su lugar en la fase de liga de la competencia al eliminar al Estrella Roja en Play-offs.

Tiene un valo de mercado de 30 millones de dólares y juega en el Stelios Kyriakidis Stadio con capacidad de 10 mil espectadores.

Ha sido una vez campeón de la liga de Chipre y también de la copa. Su técnico es Juan Carlos Carcedo, español de 52 años.