Liga MX Partidos de hoy 18 de abril: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y Box Televisa Intensa actividad futbolística en el mundo, donde destaca César Montes, Obed Vargas y Raúl Jiménez. En Liga MX, el América vs. Toluca.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡América vs. Toluca es el partido más atractivo de la J15 del Clausura!

La Liga de Rusia tendrá dos platillos especiales para los aficionados al futbol en México, Orenburg se enfrenta al Lokomotiv, donde César Montes podría ver minutos y seguir con su racha goleadora. El silbatazo inicial es a las 3:00 AM hora del Centro de México (5:00 AM ET y 4:00 AM PT en los Estados Unidos).

A las 10:30 AM hora del Centro de México, se enfrentan FC Pari Nizhniy Novgorod en contra de Dinamo Moscú de Luis Chávez.

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En la Premier League el Brentford se mide a Fulham de Raúl Jiménez, el silbatazo inicial es las 5:30 AM en el Centro de México (7:30 AM ET y 6:30 AM PT).

La Final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid ante Real Sociedad, Obed Vargas con la posibilidad de tener minutos, en el importante partido. Rueda el balón a las 13:00 horas del Centro de México (15:00 ET y 14:00 PT)

Partidos del sábado 18 de abril del 2026

Liga MX

Cruz Azul vs. Tijuana: la Máquina querrá regresar a la senda del triunfo cuando reciba a los Xolos. El partido arranca a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).

El compromiso lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

En los Estados Unidos, en Galavisión, TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

Necaxa vs. Tigres: El compromiso se pone en marcha a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).

En los Estados lo podrás ver a través de la plataforma digital ViX.

Monterrey vs. Pachuca. El boleto a la Liguilla de Rayados peligra, los Tuzos no serán un rival fácil. Rueda el balón a las 19:00 horas en el Centro de México, (21:00 ET y 20:00 PT).

En México se transmite a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

En los Estados Unidos, en Galavisión, TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

León vs. Juárez: La Fiera quiere su invitación a la ‘Fiesta Grande’ ante unos Bravos que no consolidaron su temporada. El juego inicia a las 21:00 horas en el Centro de México (23:00 ET y 20:00 PT).

Lo podrás ver en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

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América vs. Toluca: El enfrentamiento de la Jornada 15 de la Liga MX, el balón rueda a las 21:00 hora del Centro de México (23:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).

El compromiso lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

En los Estados Unidos, en Galavisión, TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

Concacaf W Qualifiers

México vs. Puerto Rico: El Tri femenil querrá terminar como primer lugar de grupo en búsqueda de su boleto a la Copa del Mundo. El cotejo inicia a las 18:00 horas en el Centro de México (20:00 ET y 19:00 PT).

Se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.