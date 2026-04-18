    Liga MX

    Partidos de hoy 18 de abril: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y Box Televisa

    Intensa actividad futbolística en el mundo, donde destaca César Montes, Obed Vargas y Raúl Jiménez. En Liga MX, el América vs. Toluca.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡América vs. Toluca es el partido más atractivo de la J15 del Clausura!

    La Liga de Rusia tendrá dos platillos especiales para los aficionados al futbol en México, Orenburg se enfrenta al Lokomotiv, donde César Montes podría ver minutos y seguir con su racha goleadora. El silbatazo inicial es a las 3:00 AM hora del Centro de México (5:00 AM ET y 4:00 AM PT en los Estados Unidos).

    A las 10:30 AM hora del Centro de México, se enfrentan FC Pari Nizhniy Novgorod en contra de Dinamo Moscú de Luis Chávez.

    PUBLICIDAD

    En la Premier League el Brentford se mide a Fulham de Raúl Jiménez, el silbatazo inicial es las 5:30 AM en el Centro de México (7:30 AM ET y 6:30 AM PT).

    La Final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid ante Real Sociedad, Obed Vargas con la posibilidad de tener minutos, en el importante partido. Rueda el balón a las 13:00 horas del Centro de México (15:00 ET y 14:00 PT)

    Más sobre Liga MX

    ¡Con al arranque de la J15 del Clausura así marcha la tabla general!
    1:16

    ¡Con al arranque de la J15 del Clausura así marcha la tabla general!

    Liga MX
    Resumen | Mazatlán y Querétaro terminan tablas en la J15
    7:00

    Resumen | Mazatlán y Querétaro terminan tablas en la J15

    Liga MX
    ¡Otro gol anulado al Querétaro! De nuevo posición adelantada de Mateo Coronel
    1:38

    ¡Otro gol anulado al Querétaro! De nuevo posición adelantada de Mateo Coronel

    Liga MX
    ¡El árbitro Guillermo Pacheco sigue con sus desaciertos! Corrige y no expulsa a Facundo Almada
    2:30

    ¡El árbitro Guillermo Pacheco sigue con sus desaciertos! Corrige y no expulsa a Facundo Almada

    Liga MX
    ¡Le anulan otro gol a los Gallos Blancos! Posición adelantada del atacante
    1:38

    ¡Le anulan otro gol a los Gallos Blancos! Posición adelantada del atacante

    Liga MX
    ¡Este gol de los Gallos no cuenta! Clara posición adelantada
    1:33

    ¡Este gol de los Gallos no cuenta! Clara posición adelantada

    Liga MX
    ¡Los Gallos lo empatan! El central ahora sí ve la mano en el área y Alí Ávila lo concreta
    3:11

    ¡Los Gallos lo empatan! El central ahora sí ve la mano en el área y Alí Ávila lo concreta

    Liga MX
    ¡Finalmente marca penal el árbitro! Mazatlán toma la ventaja desde los 11 pasos
    7:39

    ¡Finalmente marca penal el árbitro! Mazatlán toma la ventaja desde los 11 pasos

    Liga MX
    ¡Otra jugada polémica dentro del área! Portero de Mazatlán arrolla a Alí Ávila
    1:33

    ¡Otra jugada polémica dentro del área! Portero de Mazatlán arrolla a Alí Ávila

    Liga MX
    ¡Era penal para Mazatlán! Brian Rubio recibe golpe en el rostro
    2:15

    ¡Era penal para Mazatlán! Brian Rubio recibe golpe en el rostro

    Liga MX

    Partidos del sábado 18 de abril del 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tijuana: la Máquina querrá regresar a la senda del triunfo cuando reciba a los Xolos. El partido arranca a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).
    El compromiso lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
    En los Estados Unidos, en Galavisión, TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

    Necaxa vs. Tigres: El compromiso se pone en marcha a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).
    En los Estados lo podrás ver a través de la plataforma digital ViX.

    Monterrey vs. Pachuca. El boleto a la Liguilla de Rayados peligra, los Tuzos no serán un rival fácil. Rueda el balón a las 19:00 horas en el Centro de México, (21:00 ET y 20:00 PT).
    En México se transmite a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
    En los Estados Unidos, en Galavisión, TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

    León vs. Juárez: La Fiera quiere su invitación a la ‘Fiesta Grande’ ante unos Bravos que no consolidaron su temporada. El juego inicia a las 21:00 horas en el Centro de México (23:00 ET y 20:00 PT).
    Lo podrás ver en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    PUBLICIDAD

    América vs. Toluca: El enfrentamiento de la Jornada 15 de la Liga MX, el balón rueda a las 21:00 hora del Centro de México (23:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).
    El compromiso lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
    En los Estados Unidos, en Galavisión, TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

    Concacaf W Qualifiers
    México vs. Puerto Rico: El Tri femenil querrá terminar como primer lugar de grupo en búsqueda de su boleto a la Copa del Mundo. El cotejo inicia a las 18:00 horas en el Centro de México (20:00 ET y 19:00 PT).
    Se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Box Televisa
    José Miguel Borrego vs. Mario Pérez: Combate estelar en Box Televisa que arranca a las 23:06 en el Centro de México.
    La pelea se transmite en México por Canal 5, TUDN y ViX.

    Partidos 17 de abril
    Partidos 16 de abril
    Partidos 15 de abril
    Partidos 14 de abril
    Partidos 13 de abril

    Relacionados:
    Liga MXFutbolAméricaTolucaCopa Del Rey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    El roomie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX