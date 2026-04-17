Liga MX Partidos de hoy 17 de abril: Mexicanos en el extranjero y la Liga MX Actividad en la Liga de Chipre, Turquía y el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX con dos compromisos.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Día de mucha actividad futbolística en el mundo y comenzamos en Chipre donde el AEL enfrenta Enosis Neon Paralimni, el mexicano Guillermo Ochoa podría ver actividad. El partido arranca a las 10:00 AM en el Centro de México (12:00 PM ET y 9:00 AM PT en los Estados Unidos).

En Turquía, Fenerbahçe se mide al Rizespor, Edson Álvarez podría ver minutos con su escuadra. El silbatazo inicial es las 11:00 AM en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT).

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Partidos del viernes 17 de abril del 2026

Atlético San Luis vs. Pumas: El cotejo se pone en marcha a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).

El juego se verá por la plataforma digital ViX tanto en México, como en los Estados Unidos.