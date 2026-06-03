Carlos Salcedo presume su impresionante tatuaje en la espalda
El jugador de Rayados sorprendió a futbolistas y aficionados con su nueva obra de arte.
El jugador de los Rayados de Monterrey, Carlos Salcedo, sorprendió a los aficionados con el impresionante tatuaje que se realizó en toda la espalda.
A través de sus redes sociales el defensor publicó un video donde muestra el proceso de creación de su nuevo tatuaje donde plasmó varios momentos de su vida personal, así como la de su carrera profesional.
Acompañado de música de Bad Bunny, el ‘Titán’ mostró como fue cada uno de los pasos que llevo acabo para representar en su piel s u paso por la Fiorentina y el Eintracht Frankfurt.
De igual forma plasmó a sus hijos y su pareja en su piel, al igual que una representación de él jugando de niño que fue acompañado con la frase; “De Tlaquepaque para el Mundo”.
Dicho tatuaje c ausó revuelo entre jugadores de la Liga MX, así como de los aficionados que quedaron sorprendidos por el nueva, e impresionante, obra de arte que plasmó en su cuerpo, que acompañara otros que ya tiene en otras partes.