    Liga MX

    Carlos Salcedo presume su impresionante tatuaje en la espalda

    El jugador de Rayados sorprendió a futbolistas y aficionados con su nueva obra de arte.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Una locura; el impresionante tatuaje de Carlos Salcedo

    El jugador de los Rayados de Monterrey, Carlos Salcedo, sorprendió a los aficionados con el impresionante tatuaje que se realizó en toda la espalda.

    Más sobre Liga MX

    Los Tecos de la UAG desaparecen del futbol profesional
    1 mins

    Los Tecos de la UAG desaparecen del futbol profesional

    Liga MX
    Cruz Azul es reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025-2026
    1 mins

    Cruz Azul es reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025-2026

    Liga MX
    Confirman que terminó la etapa de Gignac con los Tigres: “Los ciclos se cumplen”
    1 mins

    Confirman que terminó la etapa de Gignac con los Tigres: “Los ciclos se cumplen”

    Liga MX
    Matías Almeyda confirma bajas de Monterrey durante su presentación
    2 mins

    Matías Almeyda confirma bajas de Monterrey durante su presentación

    Liga MX
    Matías Almeyda, convencido de que escogió el proyecto indicado con Rayados
    1 mins

    Matías Almeyda, convencido de que escogió el proyecto indicado con Rayados

    Liga MX
    Diego Mejía es el nuevo director técnico del Atlético San Luis
    1 mins

    Diego Mejía es el nuevo director técnico del Atlético San Luis

    Liga MX
    Víctor Velázquez es reelegido como presidente de la Cooperativa Cruz Azul
    1 mins

    Víctor Velázquez es reelegido como presidente de la Cooperativa Cruz Azul

    Liga MX
    Miguel Herrera revela refuerzo para Atlante de cara al Apertura 2026
    1 mins

    Miguel Herrera revela refuerzo para Atlante de cara al Apertura 2026

    Liga MX
    Chivas tiene su primer refuerzo para la Liga MX Apertura 2026
    1 mins

    Chivas tiene su primer refuerzo para la Liga MX Apertura 2026

    Liga MX
    André-Pierre Gignac inicia pláticas con la directiva para quedarse con Tigres
    1 mins

    André-Pierre Gignac inicia pláticas con la directiva para quedarse con Tigres

    Liga MX

    A través de sus redes sociales el defensor publicó un video donde muestra el proceso de creación de su nuevo tatuaje donde plasmó varios momentos de su vida personal, así como la de su carrera profesional.

    PUBLICIDAD

    Acompañado de música de Bad Bunny, el ‘Titán’ mostró como fue cada uno de los pasos que llevo acabo para representar en su piel s u paso por la Fiorentina y el Eintracht Frankfurt.

    De igual forma plasmó a sus hijos y su pareja en su piel, al igual que una representación de él jugando de niño que fue acompañado con la frase; “De Tlaquepaque para el Mundo”.

    Dicho tatuaje c ausó revuelo entre jugadores de la Liga MX, así como de los aficionados que quedaron sorprendidos por el nueva, e impresionante, obra de arte que plasmó en su cuerpo, que acompañara otros que ya tiene en otras partes.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyCarlos Salcedo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX