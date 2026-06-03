Club América invita a sus abonados a despedir a André Jardine
Las Águilas quieren darle una digna salida a su director técnico y por eso extienden invitación a sus abonados para acudir a Coapa.
Las Águilas del América convocan a sus abonados para este jueves 4 de junio a que acudan a las instalaciones de Coapa, para d arle una digna despedida a su director técnico André Jardine.
La cita es a las 14:00 horas y como los lugares serán limitados, la invitación se extiende a 150 abonados, no a los aficionados, que deberán llenar su registro en un formulario de pase doble, para asistir.
El Club América quiere darles un plus a sus abonados con esta invitación y que sean parte del último evento del técnico brasileño dentro de las instalaciones de Coapa.
Las Águilas informaron este día la salida del estratega, quien llevara al equipo a un tricampeonato, el único de un equipo mexicano en torneos cortos, además de otros tres títulos, que colocan a André Jardine como el director técnico más ganador en la historia de la institución.
La salida del entrenador de inmediato provocó los candidatos a suplirlo y el que lleva la delantera es Guillermo Almada, quien viene de dirigir a Real Oviedo, donde no le fue nada bien, pero en la Liga MX hizo campeón a Pachuca.