Liga MX América: Las Águilas eligieron a Guillermo Almada como su nuevo entrenador De acuerdo con Gibrán Araige, el técnico ya tiene un acuerdo y solo faltaría la firma.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Guillermo Almada será el nuevo técnico de América para el Apertura 2026

Después de unas horas de incertidumbre en Club América tras anunciarse la salida de André Jardine de la dirección técnica, ya se tiene al nuevo entrenador de las Águilas.

Se trata de Guillermo Almada, un técnico probado en la Liga MX con Santos Laguna y Pachuca, con estos últimos ya logró ser campeón.

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De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, el técnico uruguayo será el nuevo estratega de América para el Apertura 2026 de la Liga MX.

“Confirmado. Desde hace días ya estaban las pláticas con Guillermo Almada. Ya hay acuerdo verbal con el estratega. Falta la firma. Pero Guillermo Almada será el nuevo entrenador del América”.

Almada estuvo tres años con el cuadro de la Comarca y tres años y medio con los Tuzos, donde creó un sistema efectivo y sus equipos eran contendientes.

El estratega llegará procedente del Real Oviedo de España, equipo con el que no logró la permanencia en la máxima categoría del futbol español, antes de eso dirigió al Real Valladolid.