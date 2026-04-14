Futbol Partidos de hoy 14 de abril: Champions League y Champions Cup La actividad de mitad de semana nos arrojará a los primeros semifinalistas de ambas competencias.

Video Concacaf Champions Cup 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

Es tiempo de definiciones en los torneos continentals, así en en la UEFA Champions League, así en la Concacaf Champions Cup que en los juegos de este 14 de abril de 2026 nos arrojarán a los primeros semifinalistas de ambos torneos.

Y es que se juegan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final en las dos competencias.

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En el torneo europeo, Atlético de Madrid que lleva ventaja de 2-0 enfrentará al Barcelona y Liverpool al PSG que también se impuso en la ida por 2-0.

Mientra en el torneo de la Concacaf, Cruz Azul, que tiene una desventaja de 3-0, recibe a LAFC y América, que no pasó de un empate sin goles en la ida, al Nashville.

Partidos de hoy martes 14 de abril del 2026

UEFA Champions League

- Atlético de Madrid vs. Barcelona - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Liverpool vs. PSG - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidosa través de ViX.

Concacaf Champions Cup

- Cruz Azul vs. LAFC - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidosa través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- América vs. Nashville - El partido inicia a las 9:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidosa través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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