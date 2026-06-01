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    Cruz Azul es reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025-2026

    La Máquina fue el equipo que más puntos sumó en el año y gracia a ello se llevó un jugoso premio.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Rodolfo Rotondi destaca la capacidad del plantel de Cruz Azul para el título

    Una semana después de levantar el título del Clausura 2026, Cruz Azul fue reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025-2026 al ser la escuadra con más puntos sumados en el año.

    Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, junto con Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México, fueron de entregar el reconocimiento a Víctor Manuel Velázquez, Presidente del Club Cruz Azul, Iván Alonso, Director Deportivo y Joel Huiqui, Director Técnico.

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    Hoy, premiamos la constancia, la disciplina y el desempeño deportivo a lo largo del año futbolístico. Estamos aquí nuevamente, para distinguir a Cruz Azul, que se convierte en el primer equipo en obtener por segundo año consecutivo este reconocimiento. Nos llena de orgullo celebrar su entrega, esfuerzo y resultados”, mencionó Mikel Arriola.

    Duarante la temporada 2025-2026, Cruz Azul sumó 68 puntos en total, 35 en el Apertura 2025 y 33 unidades en el Clausura 2026, y gracias a esto se llevaron un premio de un millón de dólares.

    Es la segunda ocasión de manera consecutiva que el conjunto de la Máquina se queda con este premio y este reconocimiento.

    “Desde el año pasado que ganamos este premio, dije que íbamos por el bicampeonato en este logro y simplemente es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo en el club, tanto dentro como fuera de la cancha. En cinco años hemos obtenido la novena, la décima, el Campeón de Campeones, la Supercopa y la CONCACAF Champions Cup, esto es gracias a nuestra gran afición, a la que hoy podemos darle alegrías, mediante campeonatos”, fueron las palabras del presidente de Cruz Azul.

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