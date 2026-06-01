Liga MX Cruz Azul es reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025-2026 La Máquina fue el equipo que más puntos sumó en el año y gracia a ello se llevó un jugoso premio.

Video Rodolfo Rotondi destaca la capacidad del plantel de Cruz Azul para el título

Una semana después de levantar el título del Clausura 2026, Cruz Azul fue reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025-2026 al ser la escuadra con más puntos sumados en el año.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, junto con Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México, fueron de entregar el reconocimiento a Víctor Manuel Velázquez, Presidente del Club Cruz Azul, Iván Alonso, Director Deportivo y Joel Huiqui, Director Técnico.

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“ Hoy, premiamos la constancia, la disciplina y el desempeño deportivo a lo largo del año futbolístico. Estamos aquí nuevamente, para distinguir a Cruz Azul, que se convierte en el primer equipo en obtener por segundo año consecutivo este reconocimiento. Nos llena de orgullo celebrar su entrega, esfuerzo y resultados”, mencionó Mikel Arriola.

Duarante la temporada 2025-2026, Cruz Azul sumó 68 puntos en total, 35 en el Apertura 2025 y 33 unidades en el Clausura 2026, y gracias a esto se llevaron un premio de un millón de dólares.

Es la segunda ocasión de manera consecutiva que el conjunto de la Máquina se queda con este premio y este reconocimiento.