Liga MX André Jardine deja de ser entrenador del América de cara al Torneo Apertura 2026 Se acabó el ciclo del brasileño en las Águilas tras una etapa exitosa en la que ganó seis títulos en tres años.

Video André Jardine no es más el director técnico del América por mutuo acuerdo

André Jardine dejó de ser entrenador del Club América luego de una etapa exitosa de tres años en la que se logró un legendario tricampeonato de Liga MX.

Gibrán Araige reporta para TUDN que el técnico brasileño de 46 años no seguirá en el banquillo azulcrema de cara al Torneo Apertura 2026 por mutuo acuerdo con la directiva.

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“No hubo acuerdos en los planes para el futuro, y por decisión de ambas partes se va del club. En los próximos días cierra su vínculo con el América”, señala Gibrán Araige.

América confirma salida de André Jardine

Minutos después, el cuadro de Coapa anunció la salida del estratega brasileño con un comunicado.

"André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.

"Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine", posteó la cuenta de X del conjunto azulcrema.

André Jardine se va como una leyenda del América al haber conseguido seis títulos en tres años: tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.

En el Clausura 2026, el América fue eliminado en los Cuartos de Final por Pumas tras un torneo irregular en el que el club apenas clasificó en el octavo lugar de la tabla con 25 puntos tras siete victorias, cuatro empates y seis derrotas.

De esta manera, la directiva encabezada por Santiago Baños comienza la búsqueda de un nuevo entrenador con el objetivo de que las Águilas regrese a los primeros planos de la Liga MX y del plano internacional.

Cabe recordar que, el Torneo Apertura 2026 comienza el jueves 16 de julio, tres días antes de que se celebre la Final del Mundial 2026.