Liga MX La Concacaf Champion Cup, el título que no pudo alzar André Jardine con América El exdirector técnico de las Águilas, si bien fue tricampeón de la Liga MX, se va con una espinita.

Video La Concacaf Champions Cup, el trofeo que no pudo ganar André Jardine con América

André Jardine se marcha del América. El director técnico de las Águilas llegó en junio del 2023 y ganó seis titulos: tres Ligas MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.

Sin embargo, se va con una deuda pendiente con todo el americanismo.

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Incluso al inicio del Clausura 2026, todos en el club lo tenía muy claro: ganar la Concacaf Champions Cup era la prioridad .

El torneo internacional, que otorga un sitio en el Mundial de Clubes, se le hizo esquivo en tres oportunidades al estratega brasileño.

La primera en el 2024. Edición en la que luego de eliminar al Real Estelí, a Chivas y Nueva Inglaterra cayó en Semifinales ante Pachuca.

En el 2025, sacó nuevamente a Guadalajara, pero Cruz Azul lo eliminó en los Cuartos de Final.

Finalmente, en el 2026, Olimpia y Philadelphia fueron sus víctimas, pero de nueva cuenta se quedó en los Cuartos de Final cuando Nashville se metió al Estadio Azteca para echarlos del torneo.

De cualquier manera y pese a todo, Jardine deja a los de Coapa como una leyenda del americanismo.