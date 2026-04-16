    Futbol

    Partidos de hoy 16 de abril: Europa League y Conference League

    La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Betis vs Braga se miden este jueves en duelo de cuartos de final

    El balón y el futbol no paran, y la actividad de este jueves 16 de abril del 2026 nos tiene reservados encuentros emocionantes como los de la Europa League y la Conference League.

    Todo inicia en la Conference League con el AZ, de Mateo Chávez, que enfrentará al Shakhtar. Más tarde, AEK, de Orbelín Pineda hará lo propio con el Rayo Vallecano.

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    Mientras en la Europa League, el Betis, de Álvaro Fidalgo, jugará con el Braga y el Nottingham Forest vs. Porto.

    Partidos de hoy jueves 16 de abril de 2026

    Conference League
    - AZ vs. Shakhtar - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - AEK vs. Rayo Vallecano - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Europa League
    - Betis vs. Braga - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Nottingham Forest vs. Porto - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Partidos 15 de abril
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    Partidos 13 de abril
    Partidos 12 de abril
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