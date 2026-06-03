    Liga MX

    André Jardine, el técnico con más títulos en la historia del América

    Tras la salida del estratega brasileño de las Águilas deja un legado histórico de seis títulos, superando a Raúl Cárdenas, Jorge Viera y Miguel Herrera.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video André Jardine, el técnico con más títulos en el América

    Con la partida de André Jardine de las Águilas del América se cierra uno de los capítulos más brillantes en la historia del club de Coapa. Ningún técnico de la institución logró los títulos que conquistó el brasileño, en el banquillo Azulcrema.

    André Jardine contabilizó seis títulos, en tres años en los que estuvo al frente de la institución. Llegó en el Apertura 2023 y de inmediato conquistó su primer título de Liga MX. Para el Clausura 2024 consiguió el bicampeonato y además el trofeo de Campeón de Campeones 2023-2024. En el siguiente certamen, Apertura 2024, Jardine hizo historia al sumar el primer tricampeonato en torneos cortos en la Liga MX, además la Supercopa de la Liga MX 2024.

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    En 101 partidos que dirigió Jardine en Coapa, sumó 59 victorias, 24 empates y 18 derrotas, con 211 goles a favor y 113 en contra.

    Jardine deja atrás a estas leyendas en la institución

    Con estos campeonatos de André Jardine, superó al mexicano Raúl Cárdenas, quien conquistó cuatro títulos (Liga MX 1975-76, Campeón de Campeones 1975-76, Copa de Campeones de Concacaf 1977 y Copa Interamericana 1978).

    También a Jorge Vieira con cuatro títulos (Liga MX 1987-88 y 1988-89 -bicampeonato-, Campeón de Campeones 1987-88, 1988-89).

    Miguel Herrera con cuatro títulos (Liga MX Clausura 2013, Apertura 2018, Copa MX Clausura 2019, Campeón de Campeones 2018-19).

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