    Liga MX

    Confirman que terminó la etapa de Gignac con los Tigres: “Los ciclos se cumplen”

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Se acaba la etapa de Gignac en Tigres: “Los ciclos se cumplen”

    La etapa de André Pierre Gignac con los Tigres llegó a su fin, así lo confirmaron durante la presentación de Carlos Emilio González como presidente del conjunto felino.

    Durante la conferencia de prensa donde también estuvo presente Mauro Doehner, presidente del Comité Tigres-Cemex, señaló que el francés es una leyenda del equipo, pero aseguró que el ciclo de Gignac terminó.

    PUBLICIDAD

    André es una leyenda, siempre ha tenido nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, levantar copas, de sufrir juntos, su profesionalismo, su calidad, entrega, solo agradecimiento.

    Los ciclos son los ciclos y los ciclos se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él. En algún momento él manifestó que quería seguir jugando y eso se lo tienen que preguntar a él. Nosotros nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué manera se puede incorporar porque es un grande, una leyenda al cual no sólo admiramos, sino queremos mucho y respetamos enormemente", señaló Mauro Doehner.

    De igual forma Carlos Emilio González i nvitó al francés a integrarse en un futuro a la directiva del equipo.

    "Me ha tocado en estos años casi 30 años es detectar talento ¿qué es lo que hacen a un ejecutivo y a una persona exitosa? Pues son las características que tiene André Pierre-Gignac. Si él decide hacer la transición a ser un ejecutivo, tiene pasión, disciplina impresionante, es muy inteligente y esas son las características que tienen los grandes ejecutivos.

    Cuando él esté listo, preparado, a mi me encantaría tenerlo como parte de mi equipo, porque pueden aportar muchísimo al club”, agregó el nuevo presidente de Tigres.

    Relacionados:
    Liga MXTigresAndré-Pierre Gignac

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX