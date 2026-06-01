Liga MX Confirman que terminó la etapa de Gignac con los Tigres: “Los ciclos se cumplen”

Video Se acaba la etapa de Gignac en Tigres: “Los ciclos se cumplen”

La etapa de André Pierre Gignac con los Tigres llegó a su fin, así lo confirmaron durante la presentación de Carlos Emilio González como presidente del conjunto felino.

Durante la conferencia de prensa donde también estuvo presente Mauro Doehner, presidente del Comité Tigres-Cemex, señaló que el francés es una leyenda del equipo, pero aseguró que el ciclo de Gignac terminó.

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André es una leyenda, siempre ha tenido nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, levantar copas, de sufrir juntos, su profesionalismo, su calidad, entrega, solo agradecimiento.

“ Los ciclos son los ciclos y los ciclos se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él. En algún momento él manifestó que quería seguir jugando y eso se lo tienen que preguntar a él. Nosotros nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué manera se puede incorporar porque es un grande, una leyenda al cual no sólo admiramos, sino queremos mucho y respetamos enormemente", señaló Mauro Doehner.

De igual forma Carlos Emilio González i nvitó al francés a integrarse en un futuro a la directiva del equipo.

"Me ha tocado en estos años casi 30 años es detectar talento ¿qué es lo que hacen a un ejecutivo y a una persona exitosa? Pues son las características que tiene André Pierre-Gignac. Si él decide hacer la transición a ser un ejecutivo, tiene pasión, disciplina impresionante, es muy inteligente y esas son las características que tienen los grandes ejecutivos.