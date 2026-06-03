Liga MX Luis Ángel Malagón se despide de André Jardine con estremecedor mensaje El arquero de las Águilas publicó una foto con el técnico mientras entrenaban en Coapa.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Eres grande! Malagón se despide de André Jardine

André Jardiné dejó de ser el técnico del América este día después de tres años en el que consiguió muchos títulos, un tricampeonato de Liga MX incluido.

Ante esta noticia en el club azulcrema, Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas fue el primero en dedicarle unas palabras al técnico brasileño.

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“Las palabras sobran, gracias, por tanto. Gracias por confiar en mí. Dios te bendiga y todo el éxito para usted. Eres grande”, escribió en su cuenta de Instagram el arquero.

Hasta el momento, ningún otro jugador se ha pronunciado al respecto ya que algunos de ellos se encuentran de vacaciones o en concentraciones con sus respectivas selecciones para la Copa del Mundo.

Tras la salida del estratega brasileño de las Águilas, este deja un legado histórico de seis títulos, superando a Raúl Cárdenas, Jorge Viera y Miguel Herrera.

Aunque dejó una deuda pendiente, en diferentes ocasiones pudo conquistar la Concacaf Champions Cup, pero no lo logró.