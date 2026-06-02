Liga MX Los Tecos de la UAG desaparecen del futbol profesional Una de las escuadras más emblemáticas de Jalisco dejará el futbol profesional.

Por: TUDN Síguenos en Google

Uno de los equipos históricos del estado de Jalisco, México, dejará de existir luego de que se confirmara que los Tecos UAG dejarán el futbol profesional.

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Este conjunto se mantenía en la Liga Premier, tercera división del futbol mexicano, y de acuerdo con Antonio Camacho, reportero de TUDN, a los jugadores del equipo se les informó hace unos días que el equipo ya no tendrá participación en el futbol profesional, y ahora solo lo harán en a nivel universitario.

Los Tecos UAG fueron un equipo que jugó en el máximo circuito y en d onde ganó el título del futbol mexicano en la temporada 1993-1994, además de un subcampeonato de la Liga MX del Clausura 2025.

También entre sus logros se encuentran la recopa de Concacaf de 1995.