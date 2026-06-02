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    Los Tecos de la UAG desaparecen del futbol profesional

    Una de las escuadras más emblemáticas de Jalisco dejará el futbol profesional.

    Por:
    TUDN
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    Uno de los equipos históricos del estado de Jalisco, México, dejará de existir luego de que se confirmara que los Tecos UAG dejarán el futbol profesional.

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    Este conjunto se mantenía en la Liga Premier, tercera división del futbol mexicano, y de acuerdo con Antonio Camacho, reportero de TUDN, a los jugadores del equipo se les informó hace unos días que el equipo ya no tendrá participación en el futbol profesional, y ahora solo lo harán en a nivel universitario.

    Los Tecos UAG fueron un equipo que jugó en el máximo circuito y en d onde ganó el título del futbol mexicano en la temporada 1993-1994, además de un subcampeonato de la Liga MX del Clausura 2025.

    También entre sus logros se encuentran la recopa de Concacaf de 1995.

    Después de varios años el equipo fue perdiendo protagonismo y el equipo jugó en Liga de Ascenso para después desaparecer por unos años, tiempo después regresó a la familia Leaño donde jugaron en la Liga Premier y en estuvieron cerca de ascender a la Liga Expansión.

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