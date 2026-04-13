Futbol Partidos de hoy 13 de abril: Juegos en Europa El futbol no se detiene y continúa rodando en el Viejo Continente con emocionantes encuentros en todos los frentes.

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El balón no se detiene y en el inicio de la semana este lunes 13 de abril de 2026 continúa rodando en Europa con emocionantes duelos en todos los frentes.

Arrancamos en Rusia con el Dinamo Moscú, de Luis Chávez, que visita al FC Akron Tolyatti.

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Más tarde en la Premier League de Inglaterra se enfrentan Manchester United vs. Leeds United. Mientras en LaLiga, Levante enfrenta al Getafe y en la Serie A italiana la Fiorentina recibe a la Lazio.

Partidos de hoy lunes 13 de abril de 2026

Liga de Rusia

- FC Akron Tolyatti vs. Dinamo Moscú - El partido arranca a las 8:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

Premier League

- Manchester United vs. Leeds United - El partido arranca a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT.

LaLiga

- Levante vs. Getafe - El partido arranca a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT.

Serie A

- Fiorentina vs. Lazio - El partido arranca a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a la 11:45 pm PT.