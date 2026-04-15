Futbol Partidos de hoy 15 de abril: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup Se juegan los encuentros de vuelta de los Cuartos de Final de ambos torneos y conoceremos a todos los Semifinalistas.

Video Champions League 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

El futbol no se detiene y la actividad de mitad de semana, nos tiene reservados duelos de muy alto calibre en los Cuartos de Final de la Champions League y también de la Champions Cup.

Así en el torneo de la UEFA, Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid y Arsenal vs. Sporting Lisboa para decidir quien avanza en la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Mientras que en el torneo de la Concacaf, harán lo propio LA Galaxy vs. Toluca y Seattle Sounders vs. Tigres.

Partidos de hoy miércoles 15 de abril del 2026

UEFA Champions League

- Bayern Múnich vs. Real Madrid - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Arsenal vs. Sporting Lisboa - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

Concacaf Champions Cup

- LA Galaxy vs. Toluca - El partido arranca a la 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Seattle Sounders vs. Tigres - El partido arranca a la 9:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.