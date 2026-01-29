NFL Show de medio tiempo del Super Bowl 2026: ¿Quién cantará y cómo será? Bad Bunny será el principal artista del espectáculo de medio tiempo, pero hay otros artistas confirmados.

Video ¡Espectáculo asegurado! Así será el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Uno de los momentos más esperados del Super Bowl de la NFL es el show de medio tiempo que trae consigo un espectáculo musical con los mejores artistas del mundo.

Para el Super Bowl LX, la NFL eligió al puertorriqueño Bad Bunny como el artista principal a presentarse el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El cantante de reggaetón y trap latino de 31 años, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, llega al Super Bowl LX tras haber ganado tres premios Grammy y 12 Latin Grammy.

¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny regresa a un Super Bowl seis años después de haberse presentado como artista secundario -junto a J Balvin- en el show de medio tiempo que protagonizaron Shakira y Jennifer López en 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Además del Conejo Malo, Green Day se presentará en Santa Clara para inaugurar el aniversario 60 del Super Bowl con una ceremonia en la que, además de la banda, saltarán al campo del Levi’s Stadium generaciones de MVP del Super Bowl.

Otros artistas están programados para el Super Bowl LX: Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandie Carlile cantará “America the Beutiful” y Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

A ellos podría unirse algún invitado sorpresa que lleve Bad Bunny.

¿Cómo será el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl suele durar entre 12 y 15 minutos, depende de la selección de canciones y el show que presente el artista principal en turno.

Hay rumores de que el show de Bad Bunny se centre en dar un mensaje a favor de la comunidad latina en Estados Unidos tras las redadas de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que se han dado en varias ciudades del país desde el año pasado.

Donald Trump, quien bajo su mandado se ha implementado una campaña de deportaciones masivas en comunidades inmigrantes de Estados Unidos, se ha manifestado en contra de Bad Bunny y de la NFL por la elección del puertorriqueño, incluso declaró que este año no asistirá al Super Bowl.

Cabe destacar que, Bad Bunny dejó fuera a Estados Unidos de su tour mundial por temor a las redadas en sus conciertos. Su única presentación en el país será en el Super Bowl LX.