    Esto cobraron "las personas arbustos" en el Super Bowl

    Debieron ensayar para el show de Bad Bunny unas 70 horas y portar un voluminoso traje el día de la final de la NFL.

    Por:
    Omar Carrillo
    Si te sorprendió el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX seguró notaste, en algún momento, que los arbustos del espectáculo eran personas puestas en escena especificamente ahí para ser parte del show.

    Fueron alrededor de 500, su labor fue estar de pie, prácticamente inmóviles, durante los 13 minutos que duró la presentación y ya ha trascendido lo que cobraron: unos 18.70 dólares la hora y ganaron al final alrededor de 1309 dólares.

    En total fueron unas 70 horas durante ocho días de ensayos y el día del Super Bowl, y en realidad eran extras profesionales.

    Entre los requisitos para el trabajo estaba tener una buena condición física, porque hubo que soportar largas jornada y el traje era voluminoso, pesaba alrededor de 18 kilos. Además, los días de ensayo se cubrieron con hasta ocho horas seguidas de trabajo.

    Además de todo, debieron firmar contratos de confidencialidad, lo que significa que no podían revelar su labor ni el contenido del show de medio tiempo del Super Bowl LX.

    Con su espectáculo, Bad Bunny rompió todos los récord de audiencia para un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

    Las cifras preliminares del duelo que vio a los Seattle Seahawks levantar su segundo trofeo Vince Lombardi tuvo un conteo parcial de 135.4 millones en todo el mundo, de acuerdo con la cadena NBC.

    Esto significa que el 'Conejo Malo' superó a Kendrick Lamar y sus 133.5 millones de espectadores el año pasado en la edición 59 del Super Bowl, el cual presumía el récord de mayor audiencia en la historia de la NFL.

