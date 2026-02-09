Super Bowl Bad Bunny presume lujoso reloj en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 El cantante puertorriqueño no solo sorprendió al mundo con su magistral presentación.

Video ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny hizo historia en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 de la NFL y de paso presumió un lujoso y exclusivo reloj que pocos notaron durante su presentación.

Luego de que el cantante puertorriqueño pusiera a bailar a todo San Francisco y el mundo con sus más recientes éxitos, los detalles de su flamante reloj 'Royal Oak' comenzaron a inundar las redes.

Se trata de la creación más reciente y una de las más exclusivas de la boutique suiza de relojes de lujo Audemars Piguet.

El 'Royal Oak' "fusiona el resplandor del oro amarillo con la belleza única de la malaquita natural, pone de relieve el arte de las esferas de piedra, que hace de cada reloj una expresión única de elegancia y artesanía", detalla la boutique.

El reloj cuenta con una caja de 41 mm de oro amarillo de 18 quilates, cristal y fondo de zafiro con tratamiento antirreflejos. El accesorio es hermético hasta 50 metros. El brazalete integrado de oro amarillo cuenta con un cierre desplegable de triple hoja.

Dada la exclusividad del reloj, el precio de arranque en su versión más sencilla con caja de 37 mm es de 59,800 francos suizos, es decir, poco más de 1 millónes 300 mil pesos mexicanos o alrededor de 78 mil dólares.

Canciones que cantó Bad Bunny en el Super Bowl LX



Bad Bunny también llevó al Super Bowl su famosa casita en la que estuvieron presentes diferentes celebridades como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B y Young Miko.

Además, el show de medio tiempo contó con la presencia de dos boxeadores con sangre latina, el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicoamericano Emiliano Vargas.