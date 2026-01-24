NFL Donald Trump revela si asistirá o no este año al Super Bowl LX El presidente de los Estados Unidos revela si estará o no este año al importante partido de la NFL.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¿Trump presente en el Super Bowl LX? La posibilidad que ya genera ruido

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reveló que no estará presente en el Super Bowl LX y criticó además la elección de los artistas que se presentarán al inicio y al medio tiempo del importante encuentro.

Tanto Bad Bunny, que actuará en el descanso, y Green Day, que estará previo a la paatada inicial, han sido muy críticos en torno a las medidas del mandatario.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el puertoriqueño se ha opuesto abiertamente a las políticas antiinmigratorias y Billie Joe Armstrong apoyó a los manifestantes de Minneapolis en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump al The New York Post en una entrevista publicada este sábado y que dio desde el Despacho Oval.

Sin embargo, esa no sería la razón por la que no estará presente en la definición del título de la NFL de este año.

" Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", aseguró el presidente que añadió que sí iría si " estuviera un poco más cerca".

El Super Bowl de este año se celebrará en el Levi´s Stadium en Santa Clara, California.

Hay que recordar que Donald Trump se convirtió el año pasado en el primer presidente en funciones de los Estados Unidos en asistir a un Super Bowl cuando se enfrentaron Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en Nueva Orleans.