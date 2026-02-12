NFL El de Bad Bunny, ¿el show más visto del Super Bowl? El cantante puertorriqueño se presentó al medio tiempo de la final de la NFL el domingo 8 de febrero.

El de Bad Bunny, ¿el show más visto del Super Bowl? Esto dicen los números



Bad Bunny no pudo superar los números de Kendrick Lamar y promedio 128.2 millones de espectadores, algo más de cinco millones menos de los conseguidos por el estadounidense en el 2025 que alcanzó cifras de 133.5 millones.

En lo que sí logró imponer récords el boricua fue en redes sociales, ya que en el registro de consumo total social, alcanzó una marca de 4 mil millones de visitas tras las primeras 24 horas del espectáculo.

La estadística se disparó un 137 % interanual, incluye a los fans, plataformas propias, influencers e incluso socios de la transmisión oficial del evento.

Esos numeritos, impulsaron las propias cuentas de la NFL, ya que tres videos de Bad Bunny están como las tres publicaciones más vistas de su historia. Por ejemplo, “Lo único más poderoso que el odio es el amor” tuvo 179 millones de vistas en Instagram (54 por ciento fuera de Estados Unidos).

Con respecto a los datos del juego, el Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y Nueva England Patriots en el que ganaron los primeros, fue el segundo más visto de la historia con un promedio de 124.9 millones.

El primero sigue siendo la edición del 2025 con 127.7 millones en promedio. En dicho juego, Philadelphia Eagles se impuso a Kansas City Chief. Todos los números los ofreció la NFL con datos oficiales en vivo y el mismo día de Nielsen.