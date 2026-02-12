    NFL

    El de Bad Bunny, ¿el show más visto del Super Bowl?

    El cantante puertorriqueño se presentó al medio tiempo de la final de la NFL el domingo 8 de febrero.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video El de Bad Bunny, ¿el show más visto del Super Bowl? Esto dicen los números


    Bad Bunny no pudo superar los números de Kendrick Lamar y promedio 128.2 millones de espectadores, algo más de cinco millones menos de los conseguidos por el estadounidense en el 2025 que alcanzó cifras de 133.5 millones.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    El de Bad Bunny, ¿el show más visto del Super Bowl? Esto dicen los números
    1:38

    El de Bad Bunny, ¿el show más visto del Super Bowl? Esto dicen los números

    NFL
    ¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks
    1 mins

    ¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks

    NFL
    ¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks
    2:11

    ¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks

    NFL
    ¿Podrías hacer carrera? Lo que cobraron "las personas arbustos" en el Super Bowl
    1:23

    ¿Podrías hacer carrera? Lo que cobraron "las personas arbustos" en el Super Bowl

    NFL
    Logan Paul defiende a Bad Bunny tras la polémica de su hermano
    1:26

    Logan Paul defiende a Bad Bunny tras la polémica de su hermano

    NFL
    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por no ver a Bad Bunny en el Super Bowl
    1 mins

    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por no ver a Bad Bunny en el Super Bowl

    NFL
    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por negarse a ver a Bad Bunny
    1:17

    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por negarse a ver a Bad Bunny

    NFL
    ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL
    1:54

    ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL

    NFL
    Claudia Sheinbaum reacciona al show de medio tiempo de Bad Bunny
    1:27

    Claudia Sheinbaum reacciona al show de medio tiempo de Bad Bunny

    NFL
    Super Bowl: ¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo?
    2 mins

    Super Bowl: ¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo?

    NFL

    En lo que sí logró imponer récords el boricua fue en redes sociales, ya que en el registro de consumo total social, alcanzó una marca de 4 mil millones de visitas tras las primeras 24 horas del espectáculo.

    La estadística se disparó un 137 % interanual, incluye a los fans, plataformas propias, influencers e incluso socios de la transmisión oficial del evento.

    Esos numeritos, impulsaron las propias cuentas de la NFL, ya que tres videos de Bad Bunny están como las tres publicaciones más vistas de su historia. Por ejemplo, “Lo único más poderoso que el odio es el amor” tuvo 179 millones de vistas en Instagram (54 por ciento fuera de Estados Unidos).

    Con respecto a los datos del juego, el Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y Nueva England Patriots en el que ganaron los primeros, fue el segundo más visto de la historia con un promedio de 124.9 millones.

    El primero sigue siendo la edición del 2025 con 127.7 millones en promedio. En dicho juego, Philadelphia Eagles se impuso a Kansas City Chief. Todos los números los ofreció la NFL con datos oficiales en vivo y el mismo día de Nielsen.

    Video ¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks
    Relacionados:
    NFL