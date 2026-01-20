NFL Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL El anuncio volvió a encender la polémica en un sector de los aficionados.

Video ¡Sorpresa! Revelan banda que acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl

A tres semanas del Super Bowl LX, la NFL dio a conocer la agrupación que acompañará a Bad Bunny el domingo 8 de febrero en la cancha del Levi's Stadium.

La National Football League reveló que la banda estadounidense Green Day, integrada por Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista principal; Mike Dirnt, en el bajo, Tré Cool en la btería, se encargará de amenizar la ceremonia de inauguración del Super Bowl 2026.

Es decir, la agrupación de punk-rock no compartirá el escenario con el boricua, pero tendrá la responsabilidad de dar el banderazo de salida de la transmisión.

El anuncio dejó a nadie indiferente, ya que un sector de aficionados se dijo traicionado por la decisión de la liga, tal y como sucedió cuando se dio a conocer que Bad Bunny se encargaría del show de medio tiempo.

Sin embargo, otro sector de los fans celebró la decisión, ya que señalaron que Green Day maneja una agenda anti-Trump, luego de las amenazas del gobierno encabezado por este de realizar redadas durante el partido más esperado de la temporada.